Moral, nur selten theatral

Erstmal „Für Elise“ klimpern: Iwan (Henning Hartmann) bekommt in die nicht ganz so karge Zelle sogar ein Klavier gestellt. - Foto: Karl-Bernd Karwasz

Hannover - Von Jörg Worat. Der Tyrannenmord – ein ewiges Thema. Kann ein Bombenwurf unter Umständen gerechtfertigt sein? Die fünf Hauptfiguren im Drama „Die Gerechten“ von Albert Camus bejahen die Frage, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. In der Cumberlandschen Bühne hatte das Stück, das auf einer realen Begebenheit aus dem Jahr 1905 beruht, nun Premiere.

Actiondrama oder Thesendebatte: Wofür hat sich Alexander Eisenach, zur kommenden Saison neuer Hausregisseur am Schauspiel Hannover, bei seiner Inszenierung entschieden? Nun, für eine Prise von beidem und für eine ganze Menge mehr – es darf an diesem Abend sogar hier und da gelacht werden.

Sonst wäre er aber auch kaum auszuhalten. Dialoge über Moral sind zwar elementar, aber auf Dauer eben nicht sonderlich theatral. Auch hier droht zu Beginn punktuell die Gefahr der Langeweile, wenn die Figuren ihre Ansichten austauschen, vor allem das große Antagonistenpaar Stepan, hinter dessen ungebremster Befürwortung der Gewalt sich eine gute Portion Menschenhass zu verbergen scheint, und der poetisch angehauchte und doch keineswegs zimperliche Iwan, der selbst die Bombe werfen will.

Allerdings tut er das nicht, zumindest nicht beim ersten Versuch – der unerwartete Anblick von zwei Kindern in der Kutsche des verhassten Großfürsten hindert ihn daran. Im zweiten Anlauf klappt das Attentat: Ein Kutschenprospekt, der aussieht, als sei er von einem Vertreter des russischen Konstruktivismus entworfen worden, karrt herein, und dankenswerterweise verzichtet die Inszenierung auf Blitz und Donner – in der Erzählung durch die Großfürstin wirkt die Zerstörung eines Körpers womöglich sogar noch intensiver als dies irgendwelche Bühnentricks vermitteln könnten.

Iwan überlebt den Anschlag und landet im Gefängnis. Nun driftet das Geschehen sanft ins Irreale ab, denn der Häftling hat in seiner Zelle ein Klavier zur Verfügung, an dem er durchaus gekonnt Zitate aus Klassik und Pop zusammenklimpert, ohne indes die Anfangsnoten von „Für Elise“ – gerade die sind eigentlich eher einfach – unfallfrei zustande zu bringen. Darsteller Hennig Hartmann macht das ganz wunderbar, zumal er noch Zeit für einen langen Monolog findet und über das Notausgangschild in seiner Zelle nachsinnt.

Nicht der einzige Moment, in dem die Grenzen zwischen Theater und Realität verwischen. „Tschüss!“, ruft etwa Jonas Steglich einer vorzeitig abwandernden Besucherin hinterher – der Schauspieler strotzt ohnehin vor Energie, ob er nun den dauergiftigen Stepan verkörpert oder den Polizeifunktionär Skuratow, der Iwan, vergeblich, einen Deal anbietet: Freiheit gegen den Verrat der Genossen.

Manchmal wird die Inszenierung unangemessen lustig. So sollte Lisa Natalie Arnold als Dora ihre Neigung zu überdrehter Artikulation etwas besser im Zaum halten – das kann sie zwar großartig, aber hier passt es nicht immer. Der stille Schlussmonolog beweist ja, dass die Darstellerin zu anderen Tönen fähig ist.

Das Ende vom Lied: Viel Beifall für einen nicht immer ganz runden, aber interessanten Abend mit einigen Höhepunkten.