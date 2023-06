Monteverdis „Die Krönung der Poppea“: „Alles ist so lebensprall bei ihm“

Teilen

Von Mord bis Liebe: „Die Krönung der Poppea“ ist eine Oper voller Leben. © Jörg Landsberg

Regisseurin Tatjana Gürbaca spricht im Interview über ihre Inszenierung der Oper für das Theater Bremen

Bremen – „Der moderne Komponist arbeitet auf der Grundlage der Wahrheit“ – mit dieser musikgeschichtlich revolutionären These schrieb der Venezianer Claudio Monteverdi 1607 mit „Orfeo“ sein erstes Werk, das fortan als die Erfindung der Oper gelten sollte.

Erhalten ist auch sein Spätwerk „L’Incoronazione di Poppea“ (Die Krönung der Poppea) von 1642: Kaiser Nero und die Prostituierte Poppea morden sich nach oben, das intrigenreiche Werk endet mit einem der schönsten Liebesduette der Operngeschichte. Regisseurin Tatjana Gürbaca probt Monteverdis Werk, das am Samstag, 18. Juni, 18 Uhr, Premiere im Theater am Goetheplatz feiert.

Frau Gürbaca, ist die Inszenierung von Monteverdis „Die Krönung der Poppea“ ihre erste Begegnung mit dem Komponisten?

Ja, tatsächlich ist das meine erste richtige Auseinandersetzung mit dem Erfinder der Oper und damit das älteste Werk, das ich bislang inszenieren durfte.

Welche Gefühle haben Sie gegenüber Monteverdi, der mit „Orfeo“ die erste Oper der Musikgeschichte schrieb und höchst aktuelle Menschheitsfragen stellt?

Ich staune über die unglaubliche Fantasie und Erfindungsgabe Monteverdis, aber auch über die Modernität seiner Figuren. Alles ist so lebensprall bei ihm, überall tauchen unerwartet schöne musikalische Wendungen auf, Komödie und Tragödie liegen dicht nebeneinander. Es macht großen Spaß, in diesen Kosmos eintauchen zu dürfen.

Wir werden mit Mord, Neid, kriminellem Ehrgeiz, Betrug und Opportunismus und unfassbar schöner Musik konfrontiert. Sehen Sie das auch so?

Die Charaktere sind alle Antihelden und vielleicht gerade deshalb so glaubhaft. Auf eine unglaublich grausame Handlung folgt dann eines der schönsten Duette der Operngeschichte ganz am Ende des Stückes. Gerade dieser Kontrast ist es, der beim Zuhörer ein Gefühl für Ewigkeit erzeugt – dieser ganze verrückt gewordene Planet dreht und dreht sich immer weiter, und dennoch sind wir nichts als kleine Stäubchen im Weltall… . Wir entfernen uns von der konkreten Handlung und sehen das menschliche Dasein in ein Bild gefasst, das an die Darstellungen von Breughel oder Hieronymus Bosch erinnert.

Wer ist Poppea für Sie? Die Frau, die sich zur Kaiserin hochgeschlafen hat...

Monteverdis Poppea hat ihr Vorbild in der historischen Figur. Der Geschichtsschreiber Tacitus beschreibt sie als eine äußerst geistreiche und gebildete Frau, die durch ihren Vater und ihren ersten Ehemann Einblicke in die Politik gewonnen hatte. Schönheit und Sinnlichkeit setzt sie ein, um rücksichtslos Karriere zu machen und ist dabei für ihre Grausamkeit und ihren Zorn gefürchtet. Mich hat interessiert, wo es in der Handlung Momente gibt, in denen uns die Figur auch brüchig oder unsicher entgegen tritt, und ob sich in ihr irgendwo doch ein Gewissen regt.

Besonders berührend ist ja die Verzweiflung von Poppeas Ehemann Ottone, der immer mehr unter Druck gerät, bis Neros verstoßene Gattin Ottavia ihn beauftragt, Poppea zu töten.

Der historische Ottone war von Nero wohl eher bewusst als Kuppler eingesetzt. In der Oper ist er aber tatsächlich eine der aufrichtigsten und dadurch auch tragischsten Figuren, der sich wegen seiner irrationalen Liebe wehrlos den Intrigen des Hofes ausgesetzt sieht und obendrein die naive und wiederum in ihn verliebte Drusilla mit hineinzieht.

Wie sehen Sie Ottavia, deren zentrale Arie mit dem stotternden Anfang „A-A-Addio Roma“ zu den Höhepunkten zählt?

Ottavia verkörpert eine andere Zeit, eine andere Art zu denken. Als Tochter des Claudius ist sie durch und durch Aristokratin. Ihr Schmerz und ihr Wunsch nach Rache ähneln dem Medeas. Eine kraftvolle, geradlinige Figur, die für bestimmte Prinzipien steht und nicht korrumpierbar ist. Es ist fantastisch, wie sie sich ganz der Dunkelheit ergibt und ihr „Addio Roma!“ zu einem großen Lamento wird, in dem sie nicht nur dem persönlichen Leid Ausdruck gibt, sondern einen ganzen Staat in den ewigen Schlaf schickt.

Die Amme warnt zu Anfang Poppea vor ihrer Machtgier, merkt aber am Ende, wieviel auch sie von Poppeas Aufstieg haben kann.

Es gibt in dieser Oper mehrere Berater-Figuren an der Seite der Mächtigen: So wie Seneca ein Lehrer Neros war, so steuert die Amme Arnalta die Karriere ihres Zöglings Poppea aus dem Hintergrund, eine über-ehrgeizige Mutter, deren Skrupellosigkeit am Ende auf sie selber zurückfällt.

Und dann ist da noch der Philosoph und Lehrer Neros, Seneca, der viele kluge Sachen sagt, die nichts bringen und von Nero zum Selbstmord gezwungen wird.

Seneca ist der eigentliche Antipode zu dem launenhaften, liebesgierigen, hedonistischen Kaiser. Und doch verbindet ihn mit Nero mehr, als man auf den ersten Blick glauben mag. Er selber hat das Monster erschaffen und ist ihm verfallen. Sein Selbstmord wird zum letzten großen Liebesakt.

Die Drusilla ist keine Nebenfigur, sondern sie sucht in der Liebe zu Ottone ihren eigenen Weg.

Drusilla ist in ihrem Ehrgeiz erstaunlich klug und unglaublich dumm zugleich. Sie sucht ihren Platz und versucht nachzumachen, was alle ihr am Hof vorleben. Schnell ist sie in einem Netz aus Intrigen gefangen und dann doch zu ehrlich, um einen Ausweg zu suchen.

Amor wettet, dass die Liebe die Macht in der Welt habe. Das Schlussstück „Pur ti mio“ ist eins der berückendsten und schönsten Liebesduette der Operngeschichte – gesunden von denen, die sich emporgemordet haben.

Amor gewinnt seine Wette und verliert gleichzeitig alles. Die Liebenden entpuppen sich als Monster, die Götter haben abgedankt und sind unendlich weit entfernt. Von Monteverdi zu Ligeti ist es nur ein Katzensprung, denn: „Das All ist menschenleer.“