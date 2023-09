Mit den Fingern reden: Klavierabend beim Musikfest

Seong-Jin Chos Spielweise ist tiefschürfend und klar zugleich. © Patric Leo

Pianist Seong-Jin Cho gibt mit einem Klavierabend sein Debüt beim Musikfest Bremen.

Bremen – Ein Pianist müsse „mit den Fingern reden“ können, meinte einmal der in Bremen so bekannte Pianist Alexander Krichel. Besser kann man kaum ausdrücken, was jetzt in der ausverkauften Glocke im Rahmen des Musikfests dem 29-jährigen koreanischen Pianisten Seong-Jin Cho gelungen ist.

Da war zunächst einmal der regelrechte Zauber des Programms, das mit der Sonate Nr. 34 in e-Moll von Joseph Haydn begann. Mit einer wunderbaren Vielseitigkeit und Kultur des Anschlags erzählte er von den immer wieder überraschenden Einfällen Haydns, die der Komponist in mehr als 60 – sehr unterschätzten – Werken für Klavier beziehungsweise Hammerklavier regelrecht „herausschoß“. Der opulente Steinwayflügel passt natürlich zu dieser filigranen und intimen Musik gar nicht, aber Cho machte – mit etwas zu viel Pedal – das Beste daraus: Seine Poesie und Eleganz führten eher in Richtung Romantik.

Auf dem Programm stehen Haydn, Ravel und Schumann

Was den jungen, unter anderem von Michel Béroff ausgebildeten Pianisten vor allem auszeichnet, ist sein tiefschürfendes, geradezu philosophisches Spiel, mit dem er unendich viel erzählt, eben mit „den Fingern redet“. Maurice Ravel hatte 1909 zum 100. Geburtstag von Haydn ein Menuett über dessen Namen geschrieben, ein klangfarblich schillerndes Zauberwerk auf der Basis der Töne HADDG, das nahtlos überleitet zum großen „Miroir“-Zyklus desselben Komponisten.

Bei diesem Stück fiel eine weitere Charakteristik von Chos Spiel auf: Obschon er in der Lage ist, mit weit ausholenden Dynamikeffekten vom kaum noch hörbaren pianissimo bis zum gewaltig donnernden fortissimo zu kommen, ist sein Spiel nie aufgesetzt, nie allein auf den Effekt aus, sondern er kann es immer – eben erzählend – mit bestechender Logik aus dem Vorher und in das Nachher hinein entwickeln. Nichts klingt „gelernt“ und es bleibt sein Geheimnis, mit welcher überreifen Innerlichkeit ihm das gelingt.

Atemberaubende Ausbrüche

Dieser Interpretationsstil, von dem wir gern in den nächsten Jahrzehnten mehr hören wollen, prägte auch die feurige und mitreißende Wiedergabe von Robert Schumanns „Symphonischen Etüden“. Wieder ist Chos Gleichzeitigkeit von struktureller Klarheit und überrumpelnder Attacke einzigartig und man wundert sich immer wieder, wie der scheinbar emotionslos Sitzende zu derart atemberaubenden Ausbrüchen fähig ist. Das zarte Stück „Warum?“ aus den Phantasiestücken op. 12 von Schumann und die Wiederholung des letzten Haydn-Satzes als Zugaben rundeten den Abend ab.