Künftiger Oldenburger Intendant Heckel: „Mein Credo ist Bandbreite“

Das zeitgenössische Repertoire sei ihm wichtig, sagt Georg Heckl. Aber er will Stücke aus allen Epochen auf die Bühne bringen – wenn sie denn zum Publikum und der Stadt passen. © Stephan Walzl

Im Interview spricht Georg Heckel, der 2024 die Intendanz des Staatstheaters Oldenburg übernimmt, über seine bisherigen Erfahrungen und seinen Wunsch, ein möglichst vielfältiges Programm auf die Bühne zu bringen.

Oldenburg – Mehr als 30 Bewerbungen gingen ein, Georg Heckel ist es geworden: Ab Sommer 2024 wird der jetzige Leiter des Landestheaters Detmold die Generalintendanz des Oldenburgischen Staatstheaters übernehmen. Seit der Spielzeit 2018/19 ist er in Detmold, stand zuvor erst als Sänger zehn Jahre lang auf der Bühne und arbeitete später am Staatstheater Darmstadt und am Theater Freiburg in leitenden Positionen.

Herr Heckel, wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass das Publikum nicht mehr ins Theater gehen kann. Und wir haben erlebt, dass das Publikum nach der Pandemie nicht einfach wiederkommt. Welche Erfahrungen haben Sie in Detmold gemacht?

Die erste Reaktion war: Wir wollen unbedingt zurück ins Theater, aber da gab es nur wenige Plätze, die sofort verkauft waren. Die nächste Reaktion war: Wir wollen zurück ins Theater, aber die Besucher kamen nicht, weil es noch Angst vor der Pandemie gab und der für sicher gehaltene Abstand zu anderen Menschen so schnell nicht aufgegeben wurde.

Die dritte Phase war die Spielzeit 2022/23. Da haben wir sehr aktiv eingeladen mit einer Open-Air-Woche, wo wir im Park vor dem Theater eine Bühne aufgebaut haben und fünf Tage in der Woche Programm gemacht haben, kostenlos, mit Ausschnitten aus den verschiedenen Sparten, mit Musik, ohne Musik, mit Regen, ohne Regen... Zwei Monate lang war das das Thema in der Stadt. Der Abonnement-Verkauf sprang wieder an, der Freiverkauf war überproportional hoch.

Und jetzt haben wir tatsächlich ein super Ergebnis über die ganze Spielzeit. Wir haben zwar rund 800 Abonnenten weniger, aber trotzdem mehr Besucher und damit auch ein besseres Einspielergebnis. Damit haben wir das Thema hoffentlich auf eine auf eine gute Weise hinter uns gelassen.

Das heißt, Sie haben wieder Zahlen wie vor der Pandemie?

Wir haben mehr Publikum als vor der Pandemie, und gleichzeitig eine bessere Einnahmesituation. Auf der anderen Seite sind wir ein bisschen traurig, denn wir mögen Abonnenten. Wir werden weiter daran arbeiten, das ist ein Ziel für die kommenden Jahre. Ein Modell, das lange existiert, ist ja nicht zwangsläufig ein Modell von gestern.

Haben Sie auch ein neues Publikum, vielleicht ein diverseres Publikum, ins Theater gelockt?

In Detmold gibt es einen hohen Anteil deutsch-russischer Einwanderer und Einwanderinnen. Das sind ungefähr zehn Prozent der Bevölkerug. Der Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sitzt übrigens in Detmold, und es gibt dort auch ein Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte. Es gibt noch eine kleine Community, die syrischen Einwanderer von 2015, die in der Stadt sehr zu einem lebendigen Stadtleben beitragen und die man auch im Theater sieht. Deshalb würde ich sagen, dass man immer den Blick darauf richten muss, wo man ist und wie dort die Verhältnisse sind.

Wie haben Sie es geschafft, diese Menschen ins Theater zu bringen?

Wir haben uns vorgetastet. Zum einen sind wir in diese Communitys gegangen und haben dort mit „deren“ Formaten versucht, mitzuspielen. Das waren zunächst wöchentliche Abende, zum Teil auch mit Handwerklichem. Dann haben wir angefangen, ein Stück mit ihnen zu entwickeln, ein klassisches Rechercheprojekt.

Als wir die erste Party zusammen veranstaltet haben, wurde es schon lockerer. Dann kam eine gemeinsame Recherchereise nach Wolhynien, das ist in der heutigen Westukraine. Es folgte die Corona-Unterbrechung, nach der wir das Gefühl hatten, dass wir wieder von vorne anfangen müssen. Als der Ukrainekrieg begann, haben wir wie andere Theater ein fortlaufendes Format dazu gemacht, um dieses Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Wo sehen Sie in diesem Sinne ihre Aufgaben in Oldenburg?

Ich will meiner eigenen Programmverkündung nicht vorgreifen, weil ich denke, dass es gefährlich ist, zu früh Dinge zu versprechen, ohne zu sagen, wie man es macht. Ich muss erst einmal feststellen, dass die Breite des Publikums hier sehr gut entwickelt ist. Niederschwelligkeit und Transparenz sind in dieser Stadt keine neuen Gedanken. Ich glaube, es sind die speziellen Formate, mit denen man auch aus dem Theater herausgehen muss. Aber das sind Kooperationen, die sich entwickeln müssen. Bei der Kurzfristigkeit der Intendantenwahl und meines Antritts wird sicherlich nicht das ganze Programm und das, was wir uns inhaltlich vornehmen, schon im ersten Jahr auf den Tisch gekommen sein. Das sind „Expeditionen“, die wir machen werden

Georg Heckel © Stephan Walzl

Ihr Vorgänger Christian Firmbach hat den Schritt weg vom zeitgenössischen Tanz hin zu modernem Ballett gemacht. Es gab einerseits einen Trend zu etwas konservativeren Formen, andererseits eine neue „Sparte sieben“ für experimentellere Formate. Wo setzen Sie Schwerpunkte?

Mein Credo ist Bandbreite. In Oldenburg gibt es sehr viele verschiedene Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen. Mein Wunsch ist, ein möglichst vielseitiges Programm zu machen, bei dem es immer darum geht, was an dem jeweiligen Abend erzählt werden soll, und das qualitativ so hochwertig wie möglich.

Sie inszenieren demnächst in Detmold mit „Dead Man Walking“ eine zeitgenössische Oper von Jake Heggie, die auch schon in Oldenburg zu sehen war. Haben Sie Ambitionen, das moderne Repertoire zu stärken?

Da sage ich noch einmal Bandbreite. Sie sehen an der Auswahl der Stücke, die ich inszeniert habe, dass mir am zeitgenössischen Repertoire natürlich etwas liegt, sei es „Turn of the Screw“ von Benjamin Britten, sei es „Dead Man Walking“, beides Stücke, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Aber egal, mit welcher Epoche man sich beschäftigt, die Frage ist immer: Warum spielen wir das? Was sagt uns das?

Außerdem ist es wichtig, ein Ohr am Publikum zu haben. Das ist immer der spannende Vorgang, dass man versuchen muss, tief genug in die Stadt reinzuhören, um sie einerseits zu erreichen und auf der anderen Seite genug Energie hineinzutragen, damit etwas entsteht. Und es muss vor allem immer eine Freude sein, so etwas zu erleben. Ich glaube ganz stark an dieses Moment des Erlebens im Theater.

Wie sind Ihre Pläne für die anderen Sparten?

Im Ballett werde ich mit der Compagnie von Antoine Jully weiterarbeiten, auch, weil ich merke, dass sie in der Stadt sehr geschätzt wird. Ich mag die Fantasie, die darin steckt, und das hohe tänzerische Niveau. Da wird es irgendwann sicherlich auch eine Veränderung geben. Aber zunächst habe ich nicht das Gefühl, dass sie am Ende ihres Schaffenswillens sind. Im Schauspiel werde ich die Leitung neu formieren. Schauspieldirektor Peter Hailer zieht sich zurück. Das wird in Zukunft wahrscheinlich auch strukturell anders sein. Dazu kann ich jetzt aber noch nichts Konkreteres sagen.

Bringen Sie Teile der Ensembles aus Detmold mit?

Im Musiktheater wird es einen spürbaren Wechsel geben, da viele SängerInnen mit nach Karlsruhe gehen werden. Im Schauspiel bin ich von den Schauspielern und Schauspielerinnen sehr angetan, insofern sehe ich da nicht den großen Bedarf. Im Frühjahr werden wir dann das Programm vorstellen.

Haben sich denn auch schon etwas richtig Neues ausgedacht für Oldenburg?

Auf jeden Fall. Aber das verrate ich noch nicht.