Mehr Heldentum in Dur

Bremen - Von Ulla Heyne. Glocke, kleiner Saal, es ist Freitagabend und fast voll. Der kleine ältere Herr, der den vier Musikern des Delian Quartetts die Tür zur Bühne aufhält, bevor er sie selbst betritt, ist eigentlich ein ganz Großer. Der Schauspieler Bruno Ganz, der bei der konzertanten Lesung „Spuren eines Lebens“ mit Rezitationen aus dem Bestseller-Roman „Europe Central“ von William T. Vollmann dem Leben von Dimitri Schostakowitsch nachspürt, liest, wie man ihn kennt: Unaufgeregt, bedächtig, präsent und pointiert.

Und das tut gut, bergen die biografischen Einblicke, die er im Wechsel mit einigen der wichtigsten Stücke der europäischen Kammermusik des 20. Jahrhunderts zu Gehör bringt, doch genug der Dramatik. Der regimekritische Komponist – die Lesung legt im Unterschied zum 1 000-Seiten-Koloss den Schwerpunkt auf die Ära des Zweiten Weltkriegs – verarbeitete seine Kriegserfahrungen, aber auch seinen Dissenz mit den Apparatschiks musikalisch. Aufwühlend sind viele der Werke, mit dem das noch junge, wiewohl preisgekrönte, Quartett kongenial musikalisch vor Augen führt, was Ganz in den Auszügen evoziert, die auf Basis eines verloren geglaubten und vom Autor ersteigerten Schriftverkehrs entstanden sind.

Die Belagerung Leningrads, der Tod der Arbeiter in der Munitionsfabrik als „Zugabe“, die Verzweiflung und Hilflosigkeit angesichts des drohenden Hungertodes der eigenen Kinder – das Allegro non troppo des Streichquartetts Nr. 3 in F-Dur wird fast krude gestrichen, während die vier Streicher sonst sensibel ein Pianissimo in die Unhörbarkeit vermindern.

Aber auch die Einschränkung der künstlerischen Freiheit durch das Kollektiv wird thematisiert. Das fordert bei der Einbestellung des Künstlers und Vortragen seiner Entwürfe „mehr Opferbereitschaft, mehr Heldenmut. Schreiben Sie doch einfach einige Takte in Dur um!“, ordnen die Genossen an. In diesem Zusammenhang bekommen volkstümliche, vermeintlich heitere Weisen, wie die Gavotte aus der Theater-Suite eine neue Dimension, erschließen sich als Groteske.

Die Verwebung von Text und Musik schafft Kontext, das Werk des großen russischen Komponisten erschließt sich mit einer Wucht und Tiefe, die betroffen macht.

Schostakowitsch wird sich sein Leben lang auf seine Weise verweigern: Bei seinem Engagement als Stummfilmpianist sabotiert er den Heldentod mit Allegri, die Liebesszenen der Heldin mit der Götterdämmerung. Nach einem Monat wird ihm gekündigt. Seine 7. Sinfonie wird als Verrat gewertet – nur das „Lied vom Gegenplan“ findet auch bei der Staatsgewalt Gnade. In der Folge darf ausgerechnet Schostakowitsch den amerikanischen Gewinner eines internationalen Tschaikowsky-Wettbewerbs laudatieren – eine Paraderolle für Ganz, der sich mit viel Lust des Dialogs annimmt.

Sein spitzbübisches Lächeln sehen die Zuschauer indes erst am Schluss nach drei Minuten Ovationen – zu ernst das Thema, das mit dem Abgesang eines Verkannten auf den eigenen Tod, dem Streichquartett Nr. 8 in c-Moll, mit dem sich im fünften Satz nach dem eingängigen ersten schließlich ein Kreis schließt.