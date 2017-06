Markus Poschner gibt sein Abschiedskonzert mit den Philharmonikern

Bremen - Von Ute Schalz-Laurenze. Ein Interview wollte Markus Poschner vor seinem Weggang nach Linz nicht mehr geben, nur ein musikalischer Abschied solle es noch sein. Schließlich sei alles über ihn gesagt, den Generalmusikdirektor der Bremer Philharmoniker.

Das scheint verständlich. Zumindest bei einem Dirigenten, der zehn Jahre lang das 1825 gegründete Orchester zu überregionalen Höhenflügen geführt hat. Als Poschner das Orchester 2007 übernahm, löste er Lawrence Renes ab, mit dem die Musiker – ebenso wie mit dessen Vorgänger Günter Neuhold – menschlich nicht zurechtkamen. Unsere Zeitung hat die ungeheuer erfolgreiche Arbeit von Poschner begleitet und, ja, wir haben bereits alles gesagt. Trotzdem ist es nun Zeit für eine Rückschau.

Seine Arbeitsweise hat viel bewegt

Wir blicken auf eine Zeit zurück, in der die außerordentliche Begabung dieses Musikers, eine glasklare analytisch begriffene Struktur in einen immer mitreißenden Musikstrom zu übersetzen, immer wieder zu hören war. Auch seine Liebe zu den Mittelstimmen, die immer mit klaren Profilen versehen wurden, war auffällig und zog besondere Hörerlebnisse nach sich. Der Zuhörer dachte auch bei den bekanntesten Werken immer öfter: So habe ich das noch nie gehört. Besonders ist auch seine Leidenschaft, sich immer auch mit den Handschriften, nicht nur Drucken zu beschäftigen. Eine Arbeitsweise, die sich in Bremen auf die Auswahl der Instrumente und die Orchesteraufstellung auswirkte.

Markus Poschner ist 1971 als Sohn eines Kirchenmusikers in Ingolstadt geboren, studierte bei Hermann Michael, aber auch bei Sir Roger Norrington, der sein Verständnis für die historische Aufführungspraxis der Wiener Klassik gefördert hat, und bei Sir Colin Davis. 2004 erhielt er den Deutschen Dirigentenpreis, war von 2000 bis 2006 Leiter des Georgischen Kammeorchesters und in der Spielzeit 2006/07 erster Kapellmeister an der Komischen Oper Berlin. Die Erfahrungen in Berlin mit Regisseuren wie Sebastian Baumgarten, Hans Neuenfels, Peter Konwitschny und anderen trugen Früchte für die Opernarbeit in Bremen. Eine Arbeit, die spätestens mit dem Oberspielleiter der Oper Benedikt von Peter unvergessliche Produktionen provozierten: Mehrfach stand das Orchester dabei auf der Bühne, so in der dritten Sinfonie von Gustav Mahler, in Richard Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ oder in Kurt Weills „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ .

Von Poschner ging viel Initiative aus

Auch das Profil der Philharmonischen Konzerte wuchs: Durch die Zusammenarbeit mit Weltklasse-Solisten, aber auch die erfreuliche dramaturgische Arbeit, die ganz unterschiedliche Themenprojekte und Konzertformate initiierte. In diesem Bereich waren es besonders die oft dreitägigen Porträtkonzerte (Brahms, Schumann, Haydn), aber auch Poschners Neugier auf Crossover-Projekte, die er als Jazz-Pianist selbst mitgestaltete. Vor allem aber hat er sich in den zehn Jahren ein Repertoirefundament mit den Schwerpunkten Wiener Klassik und deutsche Romantik bis zu den Sinfonien – immer wieder – von Gustav Mahler erarbeitet.

Für seine letzte Produktion an der Oper am Theater Bremen hat er sich Hector Berlioz‘ „La Damnation de Faust“ gewünscht und für das letzte Konzert Beethovens Neunte. Klarheit und Leidenschaft ist für eines der größten Werke der Musikgeschichte zu erwarten: „Beethovens Welt lässt sich allein mit Schönklang und Pathos nicht darstellen. Auf dem Weg zum Kern seiner Musik sollten wir vor allem einen ernst nehmen – Beethoven selbst und nicht sein romantisch-verklärtes Schattenbild.“ Bei so viel Pathos bleibt dann nur noch eins zu sagen: Danke, Markus Poschner!

Abschiedskonzert von Markus Poschner: Sonntag, 11 Uhr, am Montag um 20 Uhr sowie Dienstag 19 Uhr, Bremer Glocke.