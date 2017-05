Die Macht der fünf Striche

Bremen - Von Mareike Bannasch. 100 000 Mark hat Anton Stankowski im Jahr 1974 mit nur einer Arbeit verdient. Eine für damalige Zeiten horrende Summe, und was hat der Künstler dafür zu Papier gebracht? Ganze fünf Striche – schrieb jedenfalls die Bildzeitung. Das Boulevardblatt fällte ein nahezu vernichtendes Urteil über Stankowskis Arbeit, ohne zu erkennen, dass diese so viel mehr war als einfach nur irgendeine Zeichung. Diese fünf blauen Linien, ein Quadrat mit einer Diagonalen darin, wurden nämlich zum Symbol für eines der bedeutendsten Geldhäuser der Welt: die Deutsche Bank.

Dass das neue Logo zunächst nicht auf allzu viel Gegenliebe stieß, kam dabei nicht von ungefähr: So hatte es der Konzern schlicht und ergreifend versäumt, sein Emblem der Öffentlichkeit zu erklären. Hatte das Geldhaus doch zuvor noch nie ein Markenzeichen gehabt. Kein Wunder, dass sich manch ein Zeitgenosse fragte, was dass denn nun soll. Doch der Einstieg ins internationale und Privatkundengeschäft ließ der Bank keine andere Wahl, als sich ein Erkennungszeichen zuzulegen.

Ein Aspekt, den die Deutsche Bank etwas später auch ihren Kunden erklärte, in einer aus heutiger Sicht arg blassen Zeitungsanzeige, die ab heute im Bremer Wilhelm-Wagenfeld-Haus zu sehen ist. Unter dem Titel „Logo. Die Kunst mit dem Zeichen“ zeigt die neue Ausstellung anhand von Fotos, Zeichnungen und Objekten die Verbindung von Kunst und Design auf. Ein Zusammenhang, der sich auf den ersten Blick nicht jedem erschließen mag, aber durchaus Sinn macht, da Designer häufig dieselben Mittel wie Vertreter der Konkreten Kunst nutzen: einprägsame Grundformen, vereinfachte Zeichen und klare, markante Farben. So wie beim Logo der Deutschen Bank.

In der Ausstellung geht es aber nicht nur darum, möglichst gute Design-Ideen und die Arbeit, die in ihnen steckt, abzubilden. Die wissenschaftliche Leiterin der Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung, Julia Bulk, schafft es auch, die Entwicklungsgeschichte eines Markenzeichens sichtbar zu machen.

Denn mit Gesellschaft und Zeitgeist ändern sich auch die Anforderungen an ein Logo. Am Besten lässt sich dies am Beispiel von Renault nachvollziehen. So hatte der Autobauer zunächst zwei sich zugewandte Rs als Emblem, aus dem im Ersten Weltkrieg schließlich ein Panzer im Kreis wurde – dem zweiten Standbein als Kriegswaffenproduzent sei Dank. Mit solch einem Markenzeichen kann man in Friedenszeiten natürlich keine Autos verkaufen, daher orientierten sich die Konzernbosse zunächst am Kühlergrill, um 1972 schließlich Victor Casarely und Yvaral den Auftrag für ein Logo zu erteilen. Heraus kam jene Raute, die in den vergangenen Jahrzehnten zwar immer mal wieder um den Konzernnamen ergänzt wurde, im Grunde aber bis heute erhalten geblieben ist. Ein Wiedererkennungseffekt, den der Konzern 2015 lieber feierte als die Firmengründung.

Bei Logos geht es aber natürlich nicht nur um gutes Aussehen, nein, ein gutes Design ist ein Machtinstrument. Nur wenn sich das Emblem einer Firma dauerhaft im Gehirn der Verbraucher verankert, haben Designer oder Künstler einen guten Job gemacht. Wie sehr sich die Markenzeichen der internationalen Firmen in unser Gedächtnis einbrennen, zeigt im Erdgeschoss des Hauses schließlich eine Arbeit von Daniel Pflumm. Der Schweizer Gegenwartskünstler hat sich Logos Internationaler Firmen vorgenommen, sie um ihren Schriftzug erleichtert sowie manches Mal die Farben verändert – und sie mittels Beleuchtung zu Objekten ohne Botschaft gemacht. Macht aber nichts, die Kreise der Mastercard erkennt man auch ohne Farbe und Schrift – garantiert.

Bleibt also nur noch eine Frage: Was macht ein gutes Logo denn nun wirklich aus? Auch darauf findet die ansprechende Ausstellung im Wilhelm-Wagenfeld-Haus eine Antwort. „Ein Zeichen ist gut, wenn man es mit dem großen Zeh in den Sand kratzen kann“, gab dazu einst der Gestalter Kurt Weidemann zu Protokoll. Na dann.

„Logo. Die Kunst mit Zeichen“, bis zum 8. Oktober, Öffnungszeiten: Dienstag 15 bis 21 Uhr, Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Führungen finden immer sonntags um 13 Uhr und nach Vereinbarung statt.