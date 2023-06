„Mach es gut! Geschichte eines Arbeitslebens“ am Theater Bremen

Von: Jan-Paul Koopmann

Das Stück „Mach es gut!“ erzählt die Geschichte derer, die zum Putzen - und nicht zu Wort - kommen

Bremen – Radikaler wäre höchstens gewesen, das Theater einfach zu kürzen und das Publikum allein vor seinem Dreck sitzen zu lassen. Denn im Grunde steckt die Essenz von „Mach es gut! Geschichte eines Arbeitslebens“ bereits im Einlass, bevor es überhaupt richtig losgeht: Das Publikum findet sich direkt auf der Bühne ein, kriegt Sekt gereicht und Konfetti um die Ohren geschossen, bevor es maßvoll angeschwippst zur Tribüne trabt und Platz nimmt.

Und dann wird geputzt. Mit Handfeger und Industriestaubsauger ist Tina Keserovic als Putzfrau Maja im Grunde den ganzen Abend damit beschäftigt, die Sauerei der ersten Minuten zu beseitigen, bunte Schnipsel und Salzstangenbrösel vom Teppich zu kratzen. Und es ist schon fies, dabei zuzu- gucken, auch wenn das alles ja nur Schauspielerei ist.

Oder eben auch nicht. Denn Text und Inszenierung von Regisseurin Sylvia Sobottka sind Erfahrungen entwachsen, die gleich mehrere Generationen vor allem eingewanderter Arbeiterfamilien miteinander teilen. Mag sein, dass Sobottka die Lebensgeschichte Majas vom Verlassen Polens über Heirat, Nachwuchs, Hauskauf, den Tod ihres Mannes und die ersten Enkelkinder eine ausgedachte und ausgeschmückte ist: Wahr davon ist trotzdem jedes Wort.

„Ach, könnten Sie noch eben …?“

Am Rande der gutbürgerlichen Gesellschaft arbeitet Maja sich kaputt, putzt hier, putzt da – in den Wohnungen gut situierter Menschen wie in Krankenhäusern. Und weil man sie eben schon gekauft hat, kommen betont beiläufig immer mehr und andere Aufgaben zu den bisherigen hinzu: „Ach, könnten Sie noch eben …?“

Das geht vom Bügeln bis zur Pflege, wo zwischen Siegfried W. Maschek als dem zu pflegenden Herrn Baumann und Tina Keserovic übrigens die schauspielerische Größe dieser Inszenierung ihren Höhepunkt erreicht. Im Publikum kaum zu verstehen, säuseln die beiden einander intime Belanglosigkeiten zu, während sie ihn wäscht und füttert – und halb gespielt, halb ernst garstig wird, weil er den Joghurt nicht mal halb aufessen kann.

Wer das paradoxe Machtverhältnis zwischen prekär beschäftigtem Pflegepersonal und hilflosem Auftraggeber je in echt erlebt hat, der wird keinen Unterschied zu dieser Inszenierung mehr feststellen. Und vielleicht kann er sich dafür dann auch ein paar Stunden Hegel-Lektüre ersparen.

Es sind Szenen wie diese, oder der zeitverzögerte Bruch zwischen Mutter und Tochter nach dem Tod des Vaters, die den Abend emotional so aufwühlend machen. Und es ist das sonderbar ungreifbare Verschwimmen der Ebenen, die ihn von Szene zu Szene immer noch klüger werden lassen. Denn tatsächlich wabert auf der Diskursebene alles zugleich in seiner grässlichen Vielstimmigkeit: Ausbeutung, Rassismus, bürgerliches Glücksversprechen und bürgerlicher Selbsthass, Generationenkonflikte und Lebenslügen.

All das ließe sich punktgenau herausarbeiten: vom Performance-Putzen am Anfang bis zum Meta-Rap am Ende. Aber warum sollte man, statt einfach hinzugehen und sich die Misere der Klassenfrage in knapp zwei Stunden geballt auf den Schädel zimmern lassen?

„Mach es gut! Geschichte eines Arbeitslebens“ ist so klug wie wahr und herzlich – und eine Zumutung an das bürgerliche Selbstverständnis, die sicher nicht alle gleichermaßen fair trifft, aber ganz sicher doch allen beim Verstehen hilft, was hier gerade sehr grundsätzlich schiefläuft.

