Die Lust am Risiko

Bremen - Von York Schaefer. Jazz und Humor waren für Helge Schneider immer zwei Seiten einer Medaille. Guter Jazz und guter Humor kommen beide möglichst locker aus dem Ärmel geschüttelt daher, beide swingen und leben von Improvisation, Phrasierung und gutem Timing. In einem Interview mit dem Magazin „Playboy“ hat sich der Mülheimer Multiinstrumentalist, Regisseur, Schauspieler und Buchautor einmal als Clownjazzer (gesprochen: „Klaunjatzer“) bezeichnet. In den vergangenen Jahren aber schlägt das Pendel bei Schneider einen Schlag mehr Richtung „ernsthafter“ Jazzmusik aus. Jüngst hat er mit dem englischen Drummer Pete York das Album „Heartattack No. 1“ mit Jazzstandards aufgenommen.

Der Quatschmacher und Spoken Word-Komödiant in ihm kommt allerdings gerade bei Konzerten weiterhin nicht zu kurz. Für sein Programm „Radio Pollepop“ ist Helge Schneider seit einiger Zeit mal wieder ohne feste Band unterwegs. Im ausverkauften großen Saal der Glocke stehen die Instrumente über die Bühne verteilt: Der Flügel natürlich, zwei Gitarren, Cello, ein rudimentäres Schlagzeug-Set, ein Saxophon.

Schneider tapst wie ein kauziger, leicht verwirrter Greis umher, auch auf der Bühne zählen Improvisation und das Stegreif-Prinzip. Der genialische Jazz-Improvisator Thelonious Monk und der multilinguale Schweizer Musikclown Grock sind gleichermaßen Schneiders erklärte Vorbilder. Er nimmt sich sein vorgeblich 250 Jahre altes Cello, um nach wenigen Tönen abzubrechen („Das wollte ich in der zweiten Hälfte spielen“), fabuliert über die Glocke als eines der „schönsten Theäter“ und landet schließlich für erste Kaspereien am Flügel. Exzentrische Gesten, übertriebene Verrenkungen, Gähnen, Grimassen, expressive Pianoläufe – liebevolle Parodien sind das auf den seriösen Konzertbetrieb aus Jazz und Klassik.

Ganz allein ist Helge Schneider auch bei dieser Tour nicht. Sein Teekoch Bodo Oesterling im nordafrikanischen Überwurf wird mal derb, mal freundlich heranzitiert. Und sein alter Mülheimer Kumpel Sergej Gleithmann – eine groteske Gestalt mit Halbglatze, bunter Pluderhose und Althippie-Rauschebart – darf wie immer das Schicksal des „Meisenmann“ tanzen. Eine inzwischen etwas abgehalfterte Albernheit. Aber bei Helge Schneider geht es nicht um gelungene Pointen oder bewusste Anti-Pointen, sondern um die Lust zum Risiko zwischen totaler Freiheit und grandiosem Scheitern. „Ich habe mich nicht vorbereitet, damit auch nichts schief gehen kann“, hat er vor vielen Jahren gesagt.

Nach der Pause („Ham wir uns verdient, sind ja schon ne Stunde auffe Arbeit“) folgt eine grandiose Blues-Persiflage inklusive Bühnennebel. „My Mama and my Papa are my parents“ krächzt Schneider in bester John-Lee-Hooker-Manier. Und auch Pete York, 74 Jahre alt (Schneider: „A living leggins“), kommt für ein paar groovige Jazzsongs dazu. Der Klassiker „Fitze Fatze“, das brandneue „Heartattack No.1“, ein absurder Drumbattle zwischen Schneider und Pete York. Guter Jazz und guter Humor sind ganz nah beieinander.