Lisa Simone singt Nina Simone

+ © Nikolai Wolff/Fotoetage Mit großer Freude am gemeinsamen Auftritt waren Lisa Simone und die hr-Bigband beim Musikfest im ausverkauften BLG-Forum zu erleben. © Nikolai Wolff/Fotoetage

Ausverkauft: Lisa Simone präsentiert beim „Musikfest goes Overseas“ Nina-Simone-Songs, begleitet von der hr-Bigband.

Bremen – Nicht allein, dass es ohnehin eine Bürde ist, als Kind berühmter Eltern in deren Fußstapfen zu treten. Julian Lennon, Jakob Dylan, Ziggy Marley, Rosanne Cash und verschiedene andere haben sich dennoch einen Namen gemacht. Allerdings: Die berühmten Eltern sind dann doch oft erste Referenzgröße.

Lisa Simone trägt ebenfalls einen großen Namen. Nina Simone, im April 2003 gestorben, darf mit Fug und Recht eine Ikone genannt werden: Die Musikerin und Aktivistin, die eigentlich klassische Pianistin werden wollte, kämpfte Zeit ihres Lebens gegen Rassismus und interessierte sich für revolutionäre Denker wie Marx und Lenin.

Simone nimmt ihr Erbe als Tochter einer Ikone inzwischen mit Freude an

Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter litt auch unter Nina Simones bipolarer Störung, sodass es lange dauerte, bis Lisa das künstlerische Erbe annahm. Heute, erzählte sie am Freitag im ausverkauften BLG-Forum im Rahmen von „Musikfest goes Overseas“, trage sie dieses Erbe mit einem großen Lächeln.

Die Interpretationen großer Simone-Songs waren am Freitag allerdings nicht die einzige Hommage an ein großes Vorbild: Die hr-Bigband, die Simone begleitete, rahmte den Auftritt der Sängerin mit Auszügen aus einem Art-Blakey-Programm ein. Blakey (1919-1990) ist einer der wichtigsten Schlagzeuger des Jazz, experimentierte als einer der ersten mit Polyrhythmen und formte mit seinen Jazz Messengers ein Umfeld für spätere Größen wie Benny Golson, Wayne Shorter, Freddie Hubbard, Wynton und Branford Marsalis oder Keith Jarrett.

Die 17-köpfige Bigband spielt mit Freude mit Simone zusammen

Unter der Leitung von Jörg Achim Keller interpretierte die hr-Bigband Auszüge aus Blakeys Repertoire mit brillanten Solisten und funkelnder Spielfreude. Mit Simone spielt die Band seit rund sechs Jahren zusammen, und das ganz offenkundig zur gegenseitigen Freude.

Die Sängerin tänzelte übers Podium, interagierte mit einzelnen Musikern des 17-köpfigen Ensembles und bekundete ihre Faszination für das Bigband-Prinzip. Keine Frage, ihre Darbietungen von Songs wie „My Baby Just Cares For Me“, „Fine And Mellow“, „Pay ’Em No Mind“ oder „Go To Hell“ erhielten durch die große Spielfreude und enorme Präzision der Band Drive und Swing, die der Sängerin auch in den leisen Momenten die Gelegenheit gaben, ihre Stimme strahlen zu lassen.

Eine musikalische Begegnung, die Lust auf mehr macht.