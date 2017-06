Marko Letonja wird neuer Generalmusikdirektor in Bremen

Bremen - Von Rolf Stein. Eine „tolle Personalie“ konnte Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz am Freitag im Bremer Rathaus verkünden. Es ging um den neuen Generalmusikdirektor (GMD), den Nachfolger von Markus Poschner also, der nach Linz geht und derzeit Abschied von seiner zehnjährigen Wirkungsstätte nimmt.

Derweil sich die Bremer Philharmoniker auf eine GMD-lose Saison mit 16 Gastdirigenten vorbereiten, während sie es in der Oper künftig mit Yoel Gamzou zu tun haben werden, der ab der kommenden Saison musikalischer Leiter des Theaters ist. GMD wird ab dann der übernächsten Spielzeit der Slowene Marko Letonja, in der Stadt kein Unbekannter. Bereits mehrfach hat Letonja, seit 2011 Musikdirektor der Straßburger Philharmoniker und seit 2012 Chefdirigent des Tasmanischen Orchesters, die Philharmoniker in Bremen dirigiert.

Letonja erwartet in GMD-losem Jahre keinen Qualitätsverlust

Und er habe sich immer gewünscht, mehr Zeit mit dem Orchester zu verbringen, sagt Letonja bei der Pressekonferenz, die Chemie stimme – und auch das Klima komme ihm entgegen. Er möge es nicht so heiß. Für seine Zeit als GMD hat er sich vorgenommen, mit dem Orchester auf eine neue Ebene zu gelangen, wichtiger als beispielsweise ein Mahler-Zyklus sei ihm die Qualität, die der Klangkörper habe, wenn er seine Zeit in Bremen beende. Programmatisch wollte Letonja nicht allzu viel preisgeben. Eine Fortsetzung der Arbeit seines Vorgängers kündigte er an, den Kontakt zur zeitgenössischen Musik wolle er suchen, aber in eher homöopathischen Dosen. Ein Festival mit Werken von Ligeti bis Kagel sei nicht geplant. Er spreche von ein bis zwei Prozent des Programms. Auch was die Entwicklung neuer Konzertformate angeht, wollte Letonja noch nicht konkret werden. Dass eine Übergangszeit ohne festen Dirigenten zu einem Qualitätsverlust führen könnte, befürchtet Letonja nicht. Zumal er in der kommenden Saison durchaus in der Stadt präsent ist. Zwei philharmonische Konzerte, darunter das Neujahrskonzert, wird er absolvieren.

Was die Oper angeht, die in Bremen unter dem mittlerweile in Luzern wirkenden Benedikt von Peter durchaus Erstaunliches leistete, stellte Letonja fest, eine neue Deutung sei „sehr viel wichtiger“ als historische Rekonstruktion. Probleme mit dem Regietheater, mit dem er während seiner Zeit als GMD in Basel von 2003 bis 2006 Bekanntschaft machte, habe er nie gehabt.

Mit der Berufung des Slowenen ist die in Bremen etablierte Doppelfunktion des Generalmusikdirektors aufgehoben – allerdings haben sich die Bremer Philharmoniker und das Theater auf Durchlässigkeit verständigt: Letonja wird ab der Spielzeit 2019/20 eine Oper im Jahr leiten, während Gamzou auch Konzerte mit den Philharmonikern spielt.