Meat-Loaf-Musical „Bat out of Hell“: Liebe, Sex und Rebellion

Die Flammen der Hölle brennen in „Bat out of hell“ lichterloh.

Obernhausen - Von Jörg Beese. Mehr als 43 Millionenmal hat sich das legendäre „Bat out of Hell“ Album des exzentrischen Rockstars Meat Loaf weltweit verlauft, es zählt damit zu den fünf meistverkauften Studioalben weltweit. Was die meisten nicht wissen: „Bat out of Hell“ war ursprünglich als Musical gedacht, doch über Umwege wurde es dann zunächst doch als Tonträger aufgenommen.

Nun feierte Meat Loafs wohl bekanntestes Album aber doch endlich seine Bühnenpremiere, und zwar im Oberhausener Metronom-Theater. Dort sind die Gäste überwältigt angesichts der vielen Eindrücke, die sie an diesem Abend sammeln dürfen, darunter sehr viele positive, allerdings auch ein absolutes No Go.

Wer den Lebensweg des amerikanischen Rockstars halbwegs mitverfolgt hat, der kommt nicht mit großen literarischen oder dramaturgischen Erwartungen nach Oberhausen, der will vor allem eins: Rock‘n‘Roll!

Und der wird auch geliefert, ummantelt mit einer seichten Liebesgeschichte à la Romeo und Julia 3.0, allerdings mit Happy End und teilweise sehr „interessanten“ Auswüchsen auf der Bühne. Denn woraus besteht die Handlung von „Bat out of Hell – das Musical“ letztlich? Ganz einfach: Liebe, Sex und Rebellion, ergo: Rock‘n‘Roll. Hegt man also nicht die Erwartung, in Oberhausen ein Pulitzer-preisverdächtiges Musical zu erleben, kann man dort viel Spaß haben.

Vor allem an dem gigantischen Bühnenbild: dem 17 Meter hohen Falco Tower, den riesigen Projektionsflächen, den passenden Kostümen und unzähligen Effekten, darunter eine immer wieder auftauchende Kamerafrau, die das Geschehen live auf der Bühne aufnimmt und den Zuschauern noch näher bringt.

Bevölkert wird diese Bühne von einem grandiosen Ensemble, das von Willemijn Verkaik als Sloane und Alex Melcher alias Falco (nicht der, an den Sie jetzt denken) mit einer absoluten Weltklasse-Performance angeführt wird. Die Rockstimmen der beiden, aber auch ihrer beiden jugendlichen Protagonisten Raven (Sarah Kornfeld) und Strat (Robin Reitsma) lassen jedes Rockerherz höher schlagen, unterstützt von einem nur so vor Kraft und Motivation strotzenden rund 22-köpfigen Ensemble.

Wahrscheinlich würde der Herzschlag sogar in gesundheitsgefährdende Dimensionen geraten, wenn den Produzenten nicht ein entscheidender Fehler unterlaufen wäre: Sie entschieden sich nämlich dazu, fast alle Songs ins Deutsche zu übersetzen. Das kommt bei vielen Fans gar nicht gut an, passt zwar bei zwei oder drei eher unbekannteren Stücken, aber gerade bei den Ohrwürmern ist es mehr als schmerzhaft, Klassiker wie „Objects in the Rear View Mirror“ plötzlich in der Version „Im Rückspiegel erscheinen die Dinge oft sehr viel größer als sie sind“ hören zu müssen.

Dies könnte für die Produktion noch zum Bumerang werden. Immerhin entschied man sich aber bei einigen Songs dazu, zumindest teilweise zwischen Deutsch und Englisch zu wechseln. Sieht man über diesen Fauxpas hinweg, dann kann man im Metronom Theater allerdings einen sehr lustig-lauten Abend mit hohem Unterhaltungseffekt miterleben.

Karten gibt es im Internet unter www.stage-entertainment.de