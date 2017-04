Leidenschaft ohne Legende

Syke - Von Rolf Stein. Nach dem Wirbel, den der Fotograf Jo Fischer mit seinen Aussagen über Syke gemacht hat, kehrt mit Martin Feldbauer sozusagen Normalität im Vorwerk ein. Vordergründig zumindest.

Seine Gemälde, die ab Sonntag unter dem Titel „Ein Koffer der innen größer ist als außen“ zu sehen sind, lassen sich durchaus als skeptisch verstehen. Die Skepsis richtet sich allerdings nicht gegen Syke oder gar dessen Bewohner. Hier geht es um mehr. Immer wieder lassen sich in ihnen Formen entdecken, die wir aus dem Alltag kennen, wo Statistiken und Prognosen eine zentrale Rolle spielen: Tortendiagramme sind – böse gesagt – so etwas wie eine Obsession des Künstlers, der in Frankfurt bei Thomas Bayrle studiert hat. Bayrle war einer der ersten deutschen Künstler, die Ideen der Serialität aufgriffen, wie sie in den USA von Andy Warhol oder Roy Liechtenstein verfolgt wurden, und den Computer als künstlerisches Produktionsmittel entdeckten.

Die unablässig den Anschein von Objektivität produzierende Welt der Wissenschaft in ihrem Bestreben nach der Vermessung der Welt hat es auch Feldbauer angetan – mitsamt der „Manipulierbarkeit von Zahlen“, wie er sagt. Zugleich sträubt sich etwas in dem Maler gegen die Präzision gemeiner Mathematik. Er möge das „Schludrige“, gesteht er. Und so verweigern sich seine Diagramme nicht nur inhaltlich einer direkten Lesbarkeit, weil sie konsequent eine Legende verweigern, also keinen Aufschluss geben, welche Mengenverhältnisse sich da wie zueinander verhalten. Sie setzen sich auch bewusst über formale Anforderungen aller Infografik hinweg. Und nicht selten sind sie übermalt, bilden eine von vielen Schichten. Wie in der „Opiumhöhle“, wo sich auf einer anderen Bildebene Schreckliches zuträgt: Ein Mann fällt durch gleich zwei Luken ins Nichts. Das Verhältnis von Diagrammen und Aktion, könnte man meinen, ist berechnet und statistisch ausgewertet. Aber der Zusammenhang bleibt verborgen. Anderswo verweisen sogenannte Apfelmännchen auf die Chaostheorie, ihrerseits eine Art praktische Selbstkritik der Physik. In „Master of Science“ lässt sich eine zerstörte Escape-Taste erkennen – gibt es etwa keinen Ausweg mehr aus dieser Computerwelt? Im Grunde ist Feldbauers Kunst eine Antwort auf diese Frage, indem sie das zumindest scheinbar Unvollkommene als nicht nur künstlerische, sondern auch als menschliche Qualität feiert.

Eröffnung: Sonntag, 12 Uhr, bis zum 9. Juli, Syker Vorwerk