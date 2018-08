Kunsthalle Bremen zeigt Computergrafiken

Bremen - Von Rolf Stein. Dass die Bremer Kunsthalle einige Schätze ihr eigen nennt, das erweist sich in schöner Regelmäßigkeit. Seit gestern beispislweise sind dort wichtige Werke der frühen Computerkunst zu sehen, von denen die Kunsthalle eine exquisite Sammlung besitzt. Anlass für die Ausstellung „Programmierte Kunst. Frühe Computergrafik“, die gestern Abend eröffnet wurde, ist der 50. Jahrestag zweier Ausstellungen, die für die Computerkunst konstituierend waren.

1968 machte „Cybernetic Serendipity. The Computer and the Arts” in London Furore und wurde anschließend in New York, San Francisco und Washington D.C. gezeigt. Im gleichen Jahr befasste sich „Tendencies 4. Computers and Visual Research“ und ein Symposium in Zagreb mit der neuen Gattung. Es gibt zudem ein drittes Jubiläum, das deutlich bremischer ist: Frieder Nake, einer der Pioniere der Computerkunst, feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Was man übrigens kaum glauben mag, wenn man den Künstler persönlich erlebt, der sowohl an der Uni Bremen als auch an der Kunsthochschule lehrt.

Weder lässt er es sich nehmen, bei der Pressevorbesichtigung anekdotenreich aus der Geschichte der „Programmierten Kunst“ zu erzählen, die er lieber „algorithmische Kunst“ nennt, noch zur Eröffnung ein paar Worte zu sagen. Natürlich sind auch von ihm Werke in der neuen Ausstellung zu sehen, die die Kunsthalle im Kupferstichkabinett präsentiert, seine „Hommage à Paul Klee“ zum Beispiel.

Aber der Künstler zeigt auch eine neue Arbeit, gleichfalls eine Hommage, diesmal an Gerhard Richter, dessen sich auflösende Linien im eklatanten Widerspruch zur kalten Logikwelt der Software zu stehen scheinen. Bei Nake wird sichtbar, wie weit sich die Kunst mit dem Rechner entwickelt hat. Eigentlich übrigens sollte auch noch eine zweite neue Arbeit des Künstlers die Ausstellung schmücken. Da müsse er aber nochmal ran, sagt Nake.

Zu sehen gibt es aber natürlich auch so schon eine ganze Menge, angefangen bei allerersten, seinerzeit noch mit analogen Rechnern produzierten Grafiken aus den 50er- und 60er-Jahren, deren Urheber Mathematiker, Physiker und Ingenieure waren. Daheim hatte schließlich damals kein Mensch so einen Computer herumstehen – und der Umgang mit den damals noch ungetümen Gerätschaften war ohnehin Experten vorbehalten. Jene allerdings waren oft durchaus vielseitig interessiert. Herbert W. Franke, studierter Physiker, von dem unter anderem eine Arbeit von 1955/56 zu sehen ist, gilt beispielsweise als wichtiger Science-Fiction-Autor. Ein Großteil der Bremer Computerkunst-Bestände stammt übrigens aus Frankes Sammlung.

Dass diese Experten tatsächlich ganz vorwiegend Männer waren, vermag freilich kaum zu überraschen. Durch und durch männlich war die Szene dann allerdings doch nicht: Vera Molnár, die seit 1968 mit dem Computer arbeitet, in der Bremer Ausstellung ebenso vertreten wie Ruth Leavitt, ist für Nake gar eine „Königin“.