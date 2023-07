Kunsthalle Bremen: Direktor Grunenberg über Erben und Sammeln

Von: Mareike Bannasch

Der Kunsthistoriker Christoph Grunenberg ist seit 2011 Direktor der Kunsthalle Bremen. © Kunsthalle Bremen/M. Meyyer Photography

Im Interview spricht der Bremer Kunsthallen-Direktor Christoph Grunenberg über die Sammlung des Museums und seine Ankaufspolitik.

Bremen – In diesem Jahr feiert der Kunstverein Bremen sein 200-jähriges Bestehen. Ein guter Anlass, um einen Blick auf seine Anfänge zu werfen: Die erste Amtshandlung des neu gegründeten Vereins im Jahr 1824 war der Ankauf der Grafiksammlung des Bremer Senators Johann Duntze. 2 814 Druckgrafiken und 487 Handzeichnungen gehörten dazu. Seitdem ist die Sammlung enorm gewachsen – und wird seit 1849 in der Kunsthalle ausgestellt. Im Interview spricht Direktor Christoph Grunenberg darüber, wie das Haus zu neuen Werken kommt und weshalb es ein No-go ist, etwas aus der Sammlung zu verkaufen.

Herr Grunenberg, die Gründung des Kunstvereins Bremens kam vor 200 Jahren auch zustande, um die Sammlung Duntze retten zu können. Wie kommt die Kunsthalle denn heute an ihre Bilder?

Das Ungewöhnliche ist tatsächlich, dass die Idee einer Sammlung ganz am Anfang des Kunstvereins gestanden hat: Dass nicht nur Künstler die Möglichkeiten für Ausstellungen bekommen sollten, sondern man zum Einen eine Sammlung retten und zum Anderen eine Sammlung aufbauen wollte. Aus diesen Gedanken heraus entwickelte sich das Ganze immer weiter. So kam beispielsweise 1851 das bedeutende Legat von Hieronymus Klugkist ins Haus. Er war ja nicht nur ein großer Dürer-Sammler, sondern besaß Tausende von anderen Grafiken, die durch ihn in unsere Sammlung gekommen sind.

Bis heute sind Sammler von enormer Bedeutung für unser Haus. Wir haben keinen designierten Ankaufsetat, was für ein Museum ein großes Dilemma ist. Bis in die 1980er-Jahre gab es einen solchen, aus öffentlichen Mitteln gespeisten Etat und damals konnte vor allem der Direktor Günter Busch noch (relativ) aus den Vollen schöpfen und viel Kunst von hoher Qualität erwerben.

Und wie sieht das heute aus?

Solche Bemühungen sind natürlich schwieriger geworden. Heute müssen wir das Geld zusammensuchen. Unter anderem unterstützen uns dabei Stiftungen wie die Hollweg-Stiftung, die Waldemar Koch Stiftung, die Kulturstiftung der Länder, die Ernst von Siemens Kunststiftung oder auch Privatpersonen. Und es gibt natürlich auch Sammler, die uns Dauerleihgaben zur Verfügung stellen oder Werke schenken. Mit all diesen Akteuren sind wir im engen Austausch und versuchen so, Mittel zu finden, um neue Werke zu erwerben.

Die verschiedenen Unterstützerkreise der Kunsthalle, zum Beispiel der Förderkreis für Gegenwartskunst, sind aus dieser Konstellation nicht wegzudenken. Oder auch der Stifterkreis, der den Kunstpreis der Böttcherstraße unterstützt und nicht nur den Preis für den Gewinner, sondern meist auch eine Erwerbung finanziert. All diese Bemühungen tragen entscheidend dazu bei, dass wir auch in der zeitgenössischen Kunst auf einem hohen Niveau mitspielen können.

Denn die zeitgenössische Kunst ist für ein Haus wie die Kunsthalle ja durchaus von Bedeutung.

Das ist vielleicht die größte Herausforderung für das Museum heute: Auf der Höhe der Zeit zu bleiben – sowohl im Programm wie in der Sammlung. Natürlich nicht nur mit Blick auf das zeitgenössische Kunstgeschehen, auch historisch wollen wir gezielt die Sammlung verstärken und Lücken auffüllen.

Der Kunstmarkt boomt seit 25 Jahren, außer ein paar kleinen Schwankungen geht es preislich immer weiter nach oben. Es gibt unglaublich viel Hype gerade um gewisse zeitgenössische Künstler, die sehr schnell sehr teuer werden. Da kann ein Haus wie das unsere schwer mitspielen. Ein relevantes Programm ist ohne zeitgenössische Kunst nicht möglich – genauso wie wir die Kunst der Vergangenheit nach heutigen Fragestellungen untersuchen.

Warum verkauft die Kunsthalle denn nicht einfach Stücke aus der Sammlung, um dadurch Geld für Neues zu bekommen?

Das ist zwar theoretisch möglich, aber ein großes Tabu. In den USA gibt es durchaus Museen, die so vorgehen, aber wir machen das prinzipiell nicht. Vor allem haben wir eine Verantwortung für unsere Sammlung und müssen die Werke bewahren und pflegen – egal, ob es sich um einen drittklassigen Künstler oder Picasso handelt. Auch ökonomisch ergibt es aus meiner Sicht nicht allzu viel Sinn, wenn man sich denn nicht von den guten Sachen trennt.

Ein Kollege hat einmal gesagt, dass die Kunstgeschichte mit dem Bleistift geschrieben ist, und den zukünftigen Geschmack kann man nicht voraussagen. Immer wieder werden Künstler wiederentdeckt, für die sich vorher kaum jemand interessiert hat. Eine gute Sammlung mit Tiefe zeichnet sich gerade durch die Mischung von Meisterwerken, einer großen chronologischen, stilistischen und thematischen Bandbreite und der einen oder anderen Kuriosität aus.

Aber gerade bei zeitgenössischer Kunst sind solche Ankäufe ja durchaus ein Risikospiel, oder?

Na logisch. Die Kunstwelt ist in den letzten Jahren viel größer, komplexer und schnelllebiger geworden und so ist es viel schwieriger geworden, Kunstwerke zu beurteilen. Man muss heute natürlich wissen, was in Europa und Nordamerika los ist, aber eigentlich muss man auch im Auge behalten, was in Südamerika oder in Asien und Afrika künstlerisch passiert. Gute und interessante Künstler gibt es auf der ganzen Welt, weshalb wir uns bei Ankäufen nicht mehr nur auf Westeuropa konzentrieren sollten – auch wenn das für ein Museum kuratorisch wie finanziell schwierig umzusetzen ist.

Mit Ausstellungen wie „Generation*. Jugend trotz(t) Krise“ will die Kunsthalle Bremen auch ein jüngeres Publikum anlocken. Zu sehen ist in der Schau unter anderem das Bild „Donna D.“ von Adrienne Salinger, die für eine Serie in den 1990er-Jahren die Zimmer von Jugendlichen fotografiert hat. © Adrienne Salinger

Ein Haus wie das Ihre erbt aber doch sicher auch Kunst. Wird solch ein Erbe vorher mit der Kunsthalle besprochen oder meldet sich da auch mal überraschend ein Nachlassverwalter?

Uns wird nicht nur Kunst vererbt, sondern manchmal auch Immobilien. Vor ein paar Jahren hatten wir ein Mitglied im Kunstverein, das alleinstehend war und unsere Kunstvereinsreisen mitgemacht hat. Die Dame hat uns dann in ihrem Testament bedacht und uns unter anderem ihr Haus und Bargeld vermacht. Das war ein wunderbares Geschenk! Für uns sind solche Erbschaften eine wunderbare Ergänzung der Finanzmittel, die uns Neuerwerbungen ermöglichen – die dann durchaus auch eine Erinnerung an diese Person sind.

Ansonsten sagen wir auch relativ oft nein: sowohl zu Erbschaften und Schenkungen wie auch zu Angeboten, Werke zu kaufen. Das Werk muss inhaltlich in die Sammlung passen und die entsprechende Qualität haben. Aber es gibt glücklicherweise Sammler, die uns weit im Voraus fragen, ob wir ihre Sammlung haben wollen. Wenn ein Kunstwerk erst mal in der Sammlung ist, wird es auf keinen Fall verkauft.

Im vergangenen Jahr gab es in der Kunsthalle eine Ausstellung mit Werken aus der Sammlung Osmers. Ich erinnere mich, dass es beim Rundgang durch die Schau hieß, dass Herr Osmers Sie zum Beispiel vor einem Besuch von der Art Basel anruft und fragt, ob ein bestimmtes Werk oder ein bestimmter Künstler in die Sammlung der Kunsthalle passt. Ist er da die Ausnahme?

So etwas passiert schon, sowohl bei Messen wie auf Auktionen und Galerien. Wir arbeiten eng mit Sammlern zusammen, die Dauerleihgaben ins Haus geben und mich vorher konsultieren, welche passen würden. Mit Blick auf das Jubiläum versuchen wir auch einige kapitale Ankäufe zu tätigen und sind daher mit einer Reihe von Unterstützern im engen Austausch. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich ständig Anrufe bekomme, irgendwelche Beträge in den Raum gestellt werden und ich mir dann etwas aussuchen darf. Zumal es sehr schwer ist, sich für den Ankauf eines bestimmten Werkes zu entscheiden – wir haben immer mehr Wünsche als Mittel.

Also gehen Sie schon so manches Mal durch die aktuellen Ausstellungen und erstellen eine gedankliche Wunschliste?

Ja. Wenn dann schon mal was im Haus ist, kann es durchaus sein, dass ich denke: Das schicken wir nicht zurück und sparen die Transportkosten (lacht). Aber Sammler sind natürlich unglaublich wichtig für unser Haus, und ich bin ihnen wirklich dankbar für ihre Unterstützung. Ohne diese wäre die Sammlung um einiges ärmer.

Da wir gerade von Ausstellungen sprechen: Wie viel Prozent der Werke bekommen die Besucher denn nie zu Gesicht?

Der Prozentsatz ist gar nicht so gering. Oft werden in Museen weniger als fünf Prozent gezeigt, und wir sind bestimmt bei 15 oder 20 Prozent. Man muss dabei die Werke auf Papier, von denen wir rund 200.000 besitzen, rausnehmen. Diese Werke können aus konservatorischen Gründen sowieso nur temporär gezeigt werden. Zu dieser Sammlung kommen noch ungefähr 2500 Plastiken, Skulpturen, Gemälde, Installationen und Videoarbeiten in unserem Depot, von denen wir aktuell etwa 500 zeigen. Das ist schon wesentlich mehr als in der vorherigen Sammlungspräsentation, wo es ungefähr 300 Arbeiten waren. Das ist ein guter Prozentsatz für ein Museum.

Aber nicht alles, was unten im Depot lagert, ist auch geeignet, in der ständigen Sammlung zu hängen. Da gibt es große Qualitätsunterschiede. Aber der Großteil der Hauptwerke ist immer permanent ausgestellt.

Elementar für die Finanzierung eines Museums sind natürlich die Besucher. Täuscht der Eindruck, oder sprechen scheinbar seichte Themen wie die jüngste „Sunset“-Schau das Publikum eher an?

Das ist ja gerade die Kunst: Wie macht man ein Programm, das viele Menschen anspricht, aber das Thema trotzdem ernsthaft behandelt? Das ist ein schmaler Grat. Wir wollen populäre Themen präsentieren, weil sie für die Menschen relevant sind und ein größeres, neues Publikum ansprechen. Wir haben ja eine ganze Reihe von Ausstellungen gemacht, in denen wir versucht haben, uns wichtigen gesellschaftlichen Themen zu nähern. Sei es der Sonnenuntergang, Online-Dating in der „What is Love?“-Ausstellung oder der Klimawandel oder Krieg in der Dauerausstellung: alles Themen, die in der Kunst immer wieder behandelt wurden, heute aber eine besondere Aktualität haben.

Die „Sunset“-Ausstellung hat Ihnen sicherlich mehr junge Besucher ins Haus gebracht, oder?

Ja, wir haben gemerkt, dass ein deutlich jüngeres Publikum im Museum war. Das war auch bei „What is Love?“ schon so, und auch bei der aktuellen Ausstellung „Generation*“ merken wir, dass sie ein junges Publikum anspricht.

Was für ein Haus wie das Ihre natürlich elementar ist.

Ja, das ist die große Aufgabe, der wir uns seit vielen Jahren stellen: Wir müssen relevant bleiben und Schwellenängste, gerade bei jüngeren Besuchern, abbauen. Und als nächsten Schritt möchten wir sie langfristig ans Haus binden. Das sind große Herausforderungen, in denen es auch um die Atmosphäre und Identität eines Hauses geht.

Gleichzeitig hoffen wir aber, dass wir mit einer Ausstellung wie „Generation*“ etwas gemacht haben, das authentisch ist und keine Anbiederung ist. Denn mit einer Schau, die von jungen Menschen kuratiert wird und ganz gezielt die Probleme und Ängste ihrer Generation anspricht, vermitteln wir jungen Menschen, dass wir ihre Themen im Blick haben und ernsthaft behandeln. Solch eine Auseinandersetzung darf nicht im Nachhinein passieren, sondern muss wie im Fall von „Generation*“ das Ergebnis jahrelanger intensiver Arbeit sein. Und das merkt man der Ausstellung auch an.