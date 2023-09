Kultur für lau: das Wochenende in Bremen

Von: Katia Backhaus

Mehr als Luftballons bieten die Bremer Häuser am Wochenende. © Landsberg

Am Samstag und Sonntag gibt es zahlreiche Veranstaltungen in der Kunsthalle, dem Theater Bremen und der Shakespeare Company.

Bremen – Viel los an diesem Wochenende – und das auch noch gratis: Das Theater am Goetheplatz und die Shakespeare Company laden anlässlich des Spielzeit-Starts zum Tag der Offenen Tür ein und die Kunsthalle Bremen feiert das Festival „Kunst Unlimited“, in dessen Zuge auch die benachbarten Museen, das Gerhard-Marcks-Haus und das Wilhelm-Wagenfeld-Haus, kostenlos besucht werden können. Ein Überblick: Wo ist was los?

Theater am Goetheplatz: Tag der offenen Tür

„Wenn die Disneyfiguren über den Goetheplatz streichen und Merlin der Zauberer Artus vom Sockel holt, wenn Doctor Atomic öffentlich probt, im Kleinen Haus den ganzen Nachmittag getanzt wird und es in der Schlosserei Kuchen gibt, dann ist Tag der offenen Tür im Theater Bremen.“

Führungen, Kostümverkauf, Kinderschminken und die Chance, sich in die Statisteriekartei aufnehmen zu lassen, um auch als Laie mal auf der Bühne zu stehen: All das und mehr ist möglich am Samstag, 9. September, zwischen 14 und 18 Uhr. Für einzelne Veranstaltungen, zum Beispiel die Führungen, werden kostenlose Zählkarten vergeben, die ab 11 Uhr erhältlich sind. Mehr Infos: theaterbremen.de.

Shakespeare Company: Tag der offenen Tür

Einblicke in die Premierenstücke „Hamlet“ und „Medea“, ein Besuch in der Schneiderei, Führungen durch das Theater, Musik unter anderem von Bob Dylan auf den Probebühnen, und das „fast schon legendäre Kuchenbuffet“ des Vereins der Freunde und Förderer der Bremer Shakespeare Company: Das Haus in der Neustadt begrüßt seine Gäste zum Tag der offenen Tür am Samstag, 9. September, ab 16 Uhr. Mehr Infos: shakespeare-company.com.

Kunsthalle Bremen: „Kunst Unlimited“

Das 200-jährige Bestehen des Kunstvereins ist – nach der exklusiven Mitgliederveranstaltung – nun Anlass für ein großes Fest für alle unter dem Motto „Kunst Unlimited“. Neben Kunstgenuss sind ein Kinder- und Familienprogramm, Theater und viel Musik geplant. In den Wallanlagen treten Bremer Musikgrößen auf, die dem Kunstverein eng verbunden sind, darunter The Fairies, Michael Rayher und Coco Joura, Kondraschewa/Chica und Julian Fischer. Gefeiert wird am Samstag, 9. September, von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag, 10. September, von 11 bis 18 Uhr.

Der Eintritt in die Kunsthalle ist an beiden Tagen kostenlos (Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr), ebenso wie der Besuch des Gerhard-Marcks-Hauses und des Wilhelm-Wagenfeld-Hauses (jeweils 10 bis 18 Uhr). Mehr Infos: kunsthalle-bremen.de.