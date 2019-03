Kopfüber in die Kunstgeschichte

GAK Bremen setzt sich mit klassischen Gemälden auseinander

+ Verstrickt im Diskurs – Fotografie ohne Titel von Gerald Domenig. Foto: Gerals Domenig

Bremen - Von Jan-paul Koopmann. Es klingt wie ein Statement mit der Axt in der Hand, mit welch langem Atem Regina Barunke ihren Einstand als neue GAK-Chefin begeht. Die Auseinandersetzung mit klassizistischen Ölgemälden wie etwa Jacques-Louis Davids „Der Tod des Marat“ stand jedenfalls lange nicht auf dem Programm der Gesellschaft für Aktuelle Kunst. Und dass hier am Teerhof nun wirklich etwas ganz anderes passiert als bisher, bleibt auch wahr, wenn man dazu sagt, dass es tatsächlich eine Filmkamera war, die diese Kunstwerke im Louvre eingefangen und in einen neuen Zusammenhang gesetzt hat.