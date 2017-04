Komplexes Spiel

Bremerhaven - Von Radek Krolczyk. Das Bremerhavener Kunstmuseum zeigt derzeit in einer kleinen Kabinettausstellung unter dem Titel „Horizonte“ neue Arbeiten des 85-jährigen Künstlers Klaus Staudt. Es sind vorwiegend neue Arbeiten eines Klassikers der ungegenständlichen Kunst, die Thomas Trümper, einer der Kuratoren des Kunstvereins, für die Schau ausgewählt hat.

Staudt ist in Bremerhaven kein Unbekannter. Bereits 1980 war er dort mit einer Ausstellung zu sehen. Fast alle Werke der aktuellen Schau sind in hellen Farbtönen gehalten, die Oberflächen sind glatt und leuchten im künstlichen Licht des Ausstellungsraumes. Seit Mitte der 60er-Jahre fertigt Staudt seine einzigartigen Bildobjekte, die er selbst als Reliefs bezeichnet. Die Arbeiten gehören der sogenannten Konkreten Kunst an – sie abstrahiert nicht die Wirklichkeit, sondern lässt Geistiges konkret werden. Die meisten Werke, die in der Bremerhavener Schau gehängt sind, sind in einen weißen Rahmen gefasst. Vorne schließt eine Glasplatte den Raum ab. Eigentlich aber ist dieser Rahmen bereits Teil der Arbeiten von Staudt und kein einfaches Museumsmöbel. Mit dem, was sich in ihnen befindet, bilden sie eine Einheit.

Innerhalb dieser Rahmen gibt es eine ganze Menge zu sehen und zu entdecken – was selten ist, bei so vollkommener Ungegenständlichkeit. Was also geschieht hier unterhalb der Glasplatte? Man sieht zunächst auf einer hellen Fläche ein Muster, leicht abgesetzt in einer recht ähnlichen Farbe. Erst beim genauen Hinsehen bemerkt man, dass es sich dabei um aufgesetzte identische, geometrische Objekte handelt, die an kleine Holzklötze erinnern. Durch diese Objekte wird die Fläche dynamisiert. Manchmal erinnern die Bilder, die sich auf diese Weise ergeben, an Diagramme, manchmal an die Lamellenfolgen wie bei Jalousien, manchmal erinnern sie an nichts. Wenn man die Schatten verfolgt, die sich als dunklere Flächen um die Klötzchen ausbreiten, dann versteht man zunächst nicht, auf welche Weise die Elemente hier physisch zusammenhängen. Sind die Schatten echt oder nur aufgemalt? Irgendwann begreift man, dass die Objekte auf einer leicht durchscheinenden Plexiglasplatte angebracht sind, unter der sich die Anordnung dieser Holzteile wiederholt.

Es ist ein höchst komplexes Spiel mit Farben, Formen, Licht und Schatten, das Klaus Staudt in Werken wie diesen zur Aufführung bringt. Wobei ihm die Farbe Weiß von besonderer Wichtigkeit erscheint: „Ich liebe die Farbe Weiß, sie ist offen für Licht und verändert sich mit jeder Strahlung. Weiß ist die Botschaft der Helligkeit, der Immaterialität. Weiß ist die Summe aller Farben.“ Solch ein Minimalismus, wie Staudt ihn verfolgt, ist immer auch ein wenig pathetisch. Was schließlich wäre minimaler und aufgeladener zugleich, als Licht und die Farbe Weiß?

Bis zum 16. Juli, Kunstmuseum Bremerhaven.