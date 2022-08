Kollektiv im Rettungswagen

Das kanadische Trio „Misc“ eröffnete die Konzertreihe Surprise. © Ulla Heyne

Progressives Jazz-Trio „Misc“ aus Montreal eröffnet die Reihe „Musikfest Surprise“

VON ULLA HEYNE

Das 33. Musikfest Bremen ist längst angelaufen, seine Reihe „Surprise“ dagegen am Mittwoch gerade erst gestartet. Den Auftakt zu fünf spannenden Konzerten im Bereich des experimentellen Jazz in der Überseestadt machte am Mittwoch das Trio „Misc“. Eine Überraschung dürfte der progressive Sound der Kanadier, aus dem Gastland der diesjährigen Jazzahead, für Kenner allerdings kaum sein, hatte der erste Deutschland-Besuch die drei Montrealer 2017 im Rahmen des weltweit bedeutenden Szenetreffens doch in die Villa Sponte geführt.

Auch wenn die Besetzung Piano/Bass/Drums von Jérôme Beaulieu, Jérémie Roy und William Côté oft als in einem Atemzug mit E.S.T. genannt wird, so hat sich ihr Stil von der eines klassischen Klaviertrios längst weit entfernt. Aber wer weiß – vielleicht hätte ja auch Esbjorn Svensson, der viel zu früh verstorbene Kopf der wegweisenden Formation, irgendwann seine Ader für elektronische Einflüsse entdeckt? Bei jungen Jazzmusikern – Misc bildet da keine Ausnahme –, bestehen jedenfalls (das hat die letzte Jazzahead gezeigt) keinerlei Berührungsängste.

Schon das keck nach hinten getragene Käppi des Manns an Flügel- und Keyboardtasten ist ein Statement: Hier wird nach Herzenslust experimentiert. Nicht nur mit Pop- und Rock-Elementen – einige Passagen liefern einen bombastischen Sound, die jeder Festivalbühne zur Ehre gereichen würde -, sondern auch der Einbindung von Alltagsgeräuschen wie bei „Q-Line“. Im Eingangsstück „Le preacher“ werden verstörend hellseherische Zitate eingeblendet: „The peace that you used to have is gone – everything is gone.“ Die drei Musiker machen sich Sorgen um die Welt. Davon zeugt auch der Titel des in großen Teilen vorgestellten, vor eineinhalb Jahren veröffentlichten Albums „Partager l‘Ambulance“. Der angesichts der vielen Krisen geteilte Rettungswagen, er rast bei dem eineinhalbstündigen Auftritt durch viele unterschiedliche Klangwelten: Mal druckvoll-rockig, mal düster, oft sphärisch (hier manifestieren sich Jérémie Roys Ausflüge in die Worldmusic). Die Soundcluster der zuweilen elektronisch verzerrten Instrumente überlagern sich mit Alltagsgeräuschen: Erst langsam weicht das Rascheln, Schnipsen von Kronkorken, trappelnden Füßen und vorbeirauschenden Zügen der Melodie, die sich hypnotisch verdichtet. Die Grooves sind voller Brüche, die anspruchsvollen Rhythmen trommelt Schlagzeuger William Côté auf einem interessanten Sammelsurium an Percussion-Instrumenten.

Auch wenn Jérôme Beaulieu,(Piano) und Jérémie Roy (Bass und Kontrabass) gelegentliche Kostproben ihres Improvisationstalentes geben, steht doch immer die gemeinsame Entwicklung des Gesamtsounds im Vordergrund. So betont Beaulieu auch die Relevanz des „vierten Musikers“ hinter der Bühne, nämlich des Soundmischers, der auf dem Handy aus dem Publikum den charakteristischen 4D-Sound, die sogenannten „Spatialisation“ abmischt.

Die Welt, ist sie noch zu retten? In „Superman didn´t show up“ verarbeitet Beaulieu seine „Eco anxiety“, seine Sorge um die Umwelt. Das anschließende „The End“ sei gar nicht so düster, versichert er – ausnehmend fröhlich klingt das Ende allerdings auch nicht. Immerhin: Die zahlreichen neuen klanglichen Welten, die sich fast unbemerkt aus den vorherigen schälen, mag man beruhigt als Neuanfang interpretieren.

Viele neue Klangwelten werden übrigens auch in den kommenden Tagen an gleicher Stelle zu hören sein: Heute beim spannenden Zusammenspiel der persischen Stachelgeige von Kayhan Kalhor und dem Rembrandt Trio, am Donnerstag konzertiert Harfinistin Brandee Younger mit Bass und Schlagzeug. Am Wochenende beschließen GoGo Penguin aus Manchester mit ihrem „Akustik-Electronica“ um den Pianisten Chris Illingworth sowie das mit Spannung erwartete Duo Theo Croker und China Moses die Reihe.