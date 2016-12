„Kein blinkendes Happy End“

„Eurydike. Orpheus.“ am Staatstheater Oldenburg

+ © Stephan Walzl „Ich bin auf jeden Fall überfordert, aber darin liegt der Reiz“: Franziska Werner (hinten) und Ali Moraly. © Stephan Walzl

Oldenburg - Von Rolf Stein. Als Vorbote des Performance-Festivals „Banden!“ hat am Sonntag „Eurydike. Orpheus.“ Premiere in der Oldenburger Exerzierhalle – ein Stück der Schauspielerin Franziska Werner vom Ensemble des Staatstheaters. Die nicht nur als Autorin beteiligt ist, sondern auch noch selbst Regie führt und auf der Bühne steht. Vor der Uraufführung sprachen wir mit der Schauspielerin und Autorin.

Frau Werner, haben Sie zu viel Zeit?

Franziska Werner: Das Theater hat mir die Zeit dafür gegeben. Ich habe meiner Theaterleitung gesagt, dass ich gerne alle paar Jahre nach einer positiven Überforderung, an der ich wachsen kann, suchen möchte.

Was reizt Sie daran?

Werner: Ich mag am liebsten Projekte, bei denen ich am Anfang nicht weiß, wohin mich die Arbeit führen und wie es am Ende aussehen wird. Wo ich fast verzweifelt davorstehe und nicht weiß, wie ich das schaffen soll. Dieses Gefühl brauche ich immer wieder.

Hat es mit der Überforderung bis jetzt funktioniert?

Werner: Ich bin auf jeden Fall überfordert, aber darin liegt der Reiz. Ich wusste, dass ich nervös werden würde, aber das gehört dazu. Bis jetzt läuft alles sehr gut.

Ist „Eurydike. Orpheus.“ Ihr erstes Stück?

Werner: Ja. Ich habe schon Projekte gemacht, bei denen ich Regie geführt und selbst gespielt habe, aber das waren bestehende Texte.

Sich selbst zu inszenieren, ist ja schon nicht das Einfachste – warum jetzt auch noch ein eigenes Stück?

Werner: Ich finde es total gut, dass es Regie am Theater gibt, und ich möchte auch die meiste Zeit mit Regisseuren arbeiten, da mir das viele neue künstlerische Sichtweisen eröffnet. Aber ich habe trotzdem immer wieder das Bedürfnis, die Freiheit haben zu können, eigene Ideen und Gedankenwelten auf die Bühne zu bringen.

Mit Gesine Geppert haben Sie schon zusammengearbeitet. Wie wichtig ist es für solch eine Zusammenarbeit, sich zu kennen?

Werner: Das ist toll, weil das Vertrauen in die Fähigkeiten der anderen sehr groß ist. Es gibt eine klare Aufgabenverteilung, in der wir uns viel Freiraum geben. Ich finde es in so einer Zusammenarbeit wichtig, sich zu bestärken.

Wie lange haben Sie an dem Stück geschrieben?

Werner: Ich habe das in den Sommerferien geschrieben. Am längsten hat es gedauert, überhaupt anzufangen. Als ich dann die Grundidee hatte, habe ich das Stück im Prinzip in drei Wochen geschrieben. Ich hatte auch nicht viel Zeit, weil ich nach den Sommerferien zwei Premieren hatte. Aber ich arbeite ganz gut unter Druck.

Das Stück ist zweisprachig – wer hat den arabischen Teil geschrieben?

Werner: Das hat Ali Moraly, der Musiker, mit dem ich spiele, übersetzt. Er hat das ganze Stück übersetzt, weil es auch Übertitel gibt. Es war interessant, weil Arabisch eine sehr alte Sprache ist und ich in einer modernen Sprache geschrieben hatte. Er musste wirklich eine literarische Übersetzung machen, was ihm Spaß gemacht hat.

Was hat Sie an dem Mythos interessiert?

Werner: Meine Idee war von Anfang an, nicht noch ein Stück zum Thema Flüchtlinge zu machen, sondern über das Zusammenleben, den Moment des vermeintlichen Ankommens. Deswegen beschäftigt sich das Stück vor allem mit einem, der eine Reise macht, auch eine innerliche. Ein Mensch, der nicht ankommt, der keine Heimat hat und sie auch in Eurydike nicht findet.

Gibt es denn, anders als im Mythos, so etwas wie ein Happy End?

Werner: Ich habe viele Punkte in der Geschichte verändert. Eurydike wird zu einer selbstständigeren Figur. Dass Orpheus sich umdreht, als er sie aus der Unterwelt führt, und sie deswegen zurück muss, habe ich auch geändert. Sie ist beteiligt an dieser Entscheidung, dass er sich umdreht. Ich glaube, dass das Ende des Stücks für manche eher tröstlich ist, für andere eher traurig. Es kommt darauf an, ob man Traurigkeit als Teil des Lebens betrachtet, oder ob man es traurig findet, dass sie ein Teil des Leben ist. Es ist kein leuchtendes, blinkendes Happy End. Aber für mich ist es ein befreiendes Ende. Es geht um Selbstermächtigung.

Uraufführung: Sonntag, 20 Uhr, Exerzierhalle, Oldenburg