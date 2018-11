„Der Räuber Hotzenplotz“ im Oldenburgischen Staatstheater

Oldenburg - Von Corinna Laubach. Es blitzt, zischt, knallt und ruckelt im Großen Haus des Oldenburger Staatstheaters. Keine Sorge, die letzte Brandschutzsanierung ist tadellos über die Bühne gegangen, und das junge Publikum hält es vor Lachen kaum noch auf den Sitzen. Von wegen schaurig! Räuber Hotzenplotz, Zauberer Petrosilius Zwackelmann, Wachtmeister Dimpfelmoser, Großmutter, Kasperl und Seppel sorgen für einen Heidenspaß bei der Premiere des Kinderklassikers „Der Räuber Hotzenplotz“ von Otfried Preußler. Regisseur Ekat Cordes hat ganze Arbeit geleistet und ringt auch den Erwachsenen mit der fantasievollen Inszenierung ein Lächeln ab.

Die Räuberpistole zielt aber ganz klar auf ein Publikum ab sechs Jahre ab. Und da ein schnödes Puppentheater heute nicht mehr zwangsläufig die Massen ins Theater lockt, legen Cordes und das schwungvoll überdrehte Ensemble eine Schippe obendrauf. Es ist bunt, es ist schrill, die Lampen blitzen und wackeln, und das Auge weiß kaum, wo es hinschauen soll. Überall gibt es so viel zu entdecken in diesem silbernen High-Tech-Räuberwald (Bühne: Anike Sedello). Selbst die Kaffeemühle zu Großmutters (Nientje C. Schwabe) Geburtstag ist ein echtes Unikat. Blitzende Folie, coole Musik beim Drehen an der Kurbel und leuchtende Oma-Augen hinter der großen Brille. Überhaupt, dieses kunterbunte Wesen ist vollkommen aus dem Häuschen vor Glück. Das findet Hotzenplotz (Klaas Schramm) schlichtweg gemein – man müsste eben auch gönnen können. Er überfällt Großmutter samt Enkel Kasperl (Alexander Osei) und Seppel (Rajko Geith) und entführt sein Diebesgut in die Räuberhöhle (im Übrigen eine blitzsaubere Garage!). Wachtmeister Dimpfelmoser (Gerrit Frers) hat zwar ein Blaulicht auf dem Helm, ist aber ansonsten in seinen Pyjamahosen nicht zu gebrauchen. Kasperl und Seppel hingegen schon. Sie wollen die Mühle zurück und stellen dem raffgierigen Räuber eine Falle. Zwar fällt Hotzenplotz auf die vermeintliche Geldkiste rein, hat aber auch ziemlich schnell raus, dass die Jungen hinter ihm her sind. Er lauert ihnen auf und nimmt sie gefangen.

Und hier beginnt der Spaß erst so richtig: Kasperl und Seppel tauschen ihre Mützen, Zauberer Petrosilius (Jens Ochlast) tritt auf den Plan und findet mit Kasperl einen langerwünschten Diener. Schließlich muss ihm irgendwer die Kartoffeln für die Pommes schälen und wenn Freund Hotzenplotz schon so gut ist, den Jungen zu ihm zu bringen, warum denn nicht? Ab jetzt läuft spätestens nichts mehr normal. Das Publikum weiß vor lauter irrwitzigen Versprechern und Aktionen mit fliegenden Schneebesen und tanzenden Vögeln nicht mehr, wohin mit sich. Hotzenplotz rappt vom Klauen und Haben und in Petrosilius‘ Verließ lauert die verzauberte Unke Amaryllis. Gut eineinhalb Stunden hat das Ensemble die kleinen und großen Theatergänger fest im Griff, bevor sich der Vorhang schließt. Welch ein Heidenspaß an einem grauen Novembertag. Und auch Otfried Preußler hätte sicherlich seine Freude gehabt. Tosender Beifall.

Nächste Vorstellungen: Donnerstag um 19.30 Uhr sowie am Sonnabend um 15 und 18 Uhr.