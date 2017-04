Mit einer guten Portion Skepsis

Karikaturenmuseum blickt ins 19. Jahrhundert

Die Eisenbahn als Raupe.

Hannover - Von Jörg Worat. Nein, so richtig glücklich werden die Herrschaften mit ihren sonderbar geformten Fahrzeugen nicht. Das eine explodiert, das andere kippt in einen Abgrund, das dritte bewegt sich erst gar nicht von der Stelle. Der Sportskamerad in der Luft hat kein besseres Los gezogen: Seinem Flugapparat ist ein Flügel abhanden gekommen. So sah Robert Seymour 1835 die Entwicklung der Fortbewegung – das Blatt ist Teil der Ausstellung „Technische Paradiese. Die Zukunft in der Karikatur des 19. Jahrhunderts“ im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover.