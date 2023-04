Theater der Uni Bremen führt Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ auf

Von: Bona Hyun

Teilen

Das Theaterprojekt der Universität Bremen und des Vereins TheaterInCognito setzt Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ in Szene. © Oliver Hahn

„Die Hölle, das sind die anderen.“ Jean-Paul Sartres berühmtes Drama wird auf der Bremer Theaterbühne in Szene gesetzt. Infos zu Aufführungen und Tickets.

Bremen – Ein Mann und zwei Frauen – alle drei kennen sich nicht und haben doch eines gemeinsam: Sie finden sich in einem Raum in der Hölle wieder, den sie nicht verlassen können. Warum sie überhaupt dort sind, ist unklar. Alle erwarten „Höllenqualen“, Feuer, Folter und noch Schlimmeres. Das ist der Ausgangspunkt des Einakters der „Geschlossenen Gesellschaft“, den Jean-Paul-Sartre (1944) schrieb. „Es gibt eine Menge Leute auf der Welt, die in der Hölle sind, weil sie zu sehr vom Urteil anderer abhängen“, schrieb Sartre dazu in seinem Text zum Drama.

Sartres Drama scheint auch noch auf die heutige Zeit zuzutreffen. In Zusammenarbeit mit dem Verein Theater InCognito (TIC) inszeniert das Theaterprojekt der Universität Bremen das Stück und stellt dabei Bezüge zur Gegenwart her.

Drama von Jean-Paul Sartre in Bremen: Mitwirkende des Theaterstücks

Darsteller und Darstellerinnen

Höllenbutler: Andreas Scharfenort

Inés: Mirjam Seitfudem

Estelle: Ha Phuong Nguyen

Garcin: Joris Immenhauser



Bühenbild: Christine Kleine, Lilian Kiefen, Andreas Scharfenort, Franz Eggstein



Regie: Franz Eggstein

Aufführungstermine von Sartre-Drama „Geschlossene Gesellschaft“ in Bremen

Fast zwei Monate lang haben Gäste die Möglichkeit, Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ auf der Bremer Theaterbühne zu bestaunen. Es handele sich dabei um einen Versuch, das „Unitheater nicht zu einer Art von laufender Spielstätte“ über zwei Semester auszubauen. „Damit würde man dann tatsächlich sehr viel mehr Kultur auf dem Campus anbieten, als das bisher der Fall ist“, sagte Regieleitung Franz Eggstein. Solch ein Vorhaben habe es in der Vergangenheit des Universität-Theaters noch nie gegeben.

Das sind die Aufführungstermine, immer um 20.00 Uhr im Theatersaal der Universität Bremen (Bibliothekstraße 3, 28359 Bremen):

Freitag, der 5.5.2023 (Premiere)

Samstag, der 6.5.2023

Donnerstag, der 11.5.2023

Freitag, der 12.5.2023

Donnerstag, der 25.05.2023

Freitag, der 26.05.2023

Donnerstag, der 08.06.2023

Donnerstag, der 22.06.2023

Freitag, der 23.06.2023 (Dernière)

Kartenreservierungen sind auf der Website möglich.

Theater der Universität Bremen kooperiert seit Jahren mit Verein Theater InCognito

Die „Geschlossene Gesellschaft“ ist nicht das einzige Projekt von TIC und den Studierenden der Universität Bremen. Mit der Lehrveranstaltung „Theaterprojekt“ fördert der Verein weiterhin junge Studenten an der Universität Bremen, die sich auf der Bühne verwirklichen wollen. Von Beginn an vertrat der Verein das Ziel, hochwertiges Amateurtheater zu bieten. Mittlerweile gehören neben klassischen Theaterstücken auch Lesungen und Hörspiele zum Repertoire. (bohy)