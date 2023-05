Jazzahead Bremen: Ein Fazit

Von: Ulla Heyne

Volle Bühne, voller Klang: Das Tanzorchester Paluschke liefert ein Paradebeispiel für gelungene Inklusion ab. © Heyne

Jazzahead verkündet Niederlande als neues Partnerland

Bremen – Nun ist sie wieder Geschichte, die Jazzahead. Viel war vorab der 17. Ausgabe versprochen worden: Eine Erweiterung des Spektrums zu den Rändern hin, ein Fokus auf die Rolle Deutschlands in der internationalen Jazzszene – und natürlich viel Musik. Und sie markierte den Abschied zweier Persönlichkeiten, die sie groß gemacht und ihr Gesicht alle 17 Jahre lang geprägt hatten: Peter Schulze und Uli Beckerhoff.

Das Gesicht des Festivals, es hat sich über die Jahre hinweg immer wieder verändert. Während der Corona-Pandemie war sie digital geworden – was ihr internationales Renommee verschaffte, sich jedoch aus finanziellen Gründen im Unterschied zum Vorjahr nicht erneut als Hybridlösung realisieren ließ. Inwieweit die Finanzen für die Ausprägung der jüngsten Ausgabe des weltweiten Branchentreffens eine Rolle spielten – eine Frage, die man sich durchaus stellen kann.

Deutschland als Gastland zu wählen: Eine Entscheidung, um die Relevanz der deutschen Jazzszene hervorzuheben? Oder eine budgetschonende Reaktion auf die schwierigen Reisebedingungen der Vorjahre?

Keine Zeit für den Schlussapplaus

Auch die Tatsache, dass in den Messehallen und dem Schlachthof keine Showcases mehr parallel liefen, könnte schlichtweg auf Sparzwang zurückzuführen sein. Das trieb mitunter kuriose Blüten: Neben den gleichgeschalteten Heerscharen von Jazzjüngern, die kollektiv zwischen dem Schlachthof und den beiden Messehallen hin und her pilgerten, wurden die Kurzkonzerte gern mal von den Zuschauern abgekürzt – denn wer sich einen guten Platz beim nächsten Gig sichern wollte, konnte den Schlussapplaus nicht mehr abwarten. Schade eigentlich. So wunderte sich denn auch der belgische Pianist Alex Koo: „Vor zehn Minuten war die Halle noch leer – wo kommen all die Leute plötzlich her?“

Besonders am Samstagabend waren die Plätze heiß umkämpft, waren die Showcases doch seit langer Zeit erstmals ausverkauft. Und auch um Zeit wurde gerungen: So manche der vielen, auffallend spielfreudigen Bands hätte ihr Set gern noch verlängert.

Waren die ersten Tage von ungewöhnlichen Instrumentierungen und Stilistiken jenseits des Jazz-Mainstreams sowie dem Einzug des Autotune auch im Instrumentalbereich gekennzeichnet, so galt die Clubnight (seit Langem wieder einmal am Freitag) dem Blick über den stilistischen Tellerrand. Unter den 30 Spielorten sind auch immer wieder neue Austragungsorte, wie das „Irgendwo“ mit der spannenden Band „Webster“ aus Berlin, die mit Trompete und Saxophon mühelos Hiphop, Gesellschaftskritik, Analoges und Synthiesounds zum energetischen Mix im Nieselregen formten. Ebenfalls herausragend: das Tanzorchester Paschulke aus dem Ruhrpott, das mit seinem Balkanpop und überbordender Spielfreude vormacht, wie Inklusion geht.

Traditionen und Kreatives

Am Samstag kamen vor allem Freunde traditioneller Formationen auf ihre Kosten. Was nicht heißen soll, dass nicht auch reichlich Kreatives zu entdecken gewesen wäre. Etwa bei Koos minimalistischen, traumgleichen Kompositionen, etwa, als er in „Sonar“ die Tiefseejagd von Pottwalen klanglich umsetzte. Oder das armenische Ensemble um den Pianisten Yessai Karapetian, das mit traditionellen Motiven und den Blasinstrumenten Duduk, Blul und Zuena einen archaischen Sound erzeugte.

Eine Sonderrolle nahmen die „Commissioned Works“ ein. Von den Organisatoren in Auftrag gegeben, hatten die in unterschiedlichen Ländern lebenden deutschen Jazzmusiker neue, zumeist große Formationen um sich geschart. So kam das Publikum bei der „Kalnein & Helling Unit Alpine Air“ (Österreich) in den Genuss eines Ensembles aus lauter Komponisten – mit facettenreichem Ergebnis.

Dass „Treehouse“, das neue Projekt des in den Niederlanden ansässigen Drummers Felix Schlarmann den Abschluss bildete: Kein Zufall – sind die Niederlande, wie die Staatsministerin für Kultur Claudia Roth (Grüne) in einer hoch emotionalen Rede verkündete, mit ihrer lebendigen, breit aufgestellten und viele unterschiedliche Einflüsse vereinigenden Szene doch das nächste Partnerland. Dafür trat die von Bläsern geprägte Band den Beweis an: spannend, vielschichtig und oft mit überraschenden Wendungen darf man sich schon jetzt freuen auf das, was da kommt.