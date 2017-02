Bremen - Von Ute Schalz-Laurenze. Alexander Krichel ist 28 Jahre alt und damit dem Alter eines hochbegabten Jungstars längst entwachsen. Nun kommt der pianistische Alltag, jener Betrieb, der ja auch so gefährlich werden kann.

Krichel ist sich dieser Gefahren durchaus bewusst und beweist im jüngsten Philharmonischen Konzert mit der Interpretation von Serge Rachmaninows zweitem Klavierkonzert sein ungemein stabiles Niveau. Man konnte erneut die Meriten seines Spiels bewundern, die die Musik von Rachmaninow aus ihrer unleugbaren Gefahr des Seichten herausholten in die Echtheit von Emotionen.

Da ist einmal ein Anschlag, der jede Melodie von weither zu holen scheint, immer aufs Neue nach ihrem Ursprung forscht, auch wenn Krichel das schon zigmal gespielt hat und es eine sehr gute CD-Einspielung gibt. Da sind zum Zweiten seine unwiderstehlichen Attacken, die wie gemeißelte Skulpturen dastehen.

Und da überzeugt zum Dritten die überragende Transparenz der Strukturen, die leider doch sehr häufig zugunsten aufgesetzter Gefühligkeit verwischt werden. Da fällt dann auf, dass ein vierter Finger einen anderen Ausdruck präsentiert als der Daumen: Wie macht man das überhaupt? Krichel scheint hochgradig unter dem Druck zu stehen, Gefühle über die Musik mitteilen zu müssen, doch nie entgleitet ihm die Kontrolle.

In den Bremer Philharmonikern unter der Leitung von Michael Schønwandt – derzeit Leiter der Oper in Montpellier – hat er kongeniale Partner, es ist ein Erlebnis, wie Schønwandt bei seinem Bremer Debüt auf den vorwärtsstürmenden Pianisten horcht und wie empfindlich er auf nicht immer vorhersehbare Rubati reagiert. So kommt eine Aufführung zustande, die regelrecht Magie vermittelt. Der abgehoben irreale Dialog mit der Flöte im zweiten Satz wird mit einer schönen Geste belohnt: Seinen Blumenstrauß schenkt Krichel der Flötistin.

„Nordlichter“ heißt das Konzert, aber kühl ist es in keiner Weise: „Wir Dänen sind die Italiener des Nordens“, hatte Schønwandt in einem Interview gesagt, und neben der leidenschaftlichen Begleitung des Rachmaninow-Konzerts beweist er das mit der mitreißenden Wiedergabe der 3. Sinfonie op. 27 von Carl Nielsen, die im Untertitel „Sinfonia espansiva“ heißt. So spielt Schønwandt sie auch: 1910 entstanden, setzt sie auf eine progressive Tonalität, die Konfrontation entfernt liegender Tonarten, explosiven Ballungen und abrupten dynamischen Kontrasten.

Wunderbar kommt die Schroffheit dieser Musik heraus, die sich so sehr von der deutschen Spätromantik unterscheidet. Brahms bewunderte den Dänen, der bei uns viel zu wenig gespielt wird. Einleitend erklingt die eher süffige Karelia-Suite – mit interessanten Streicher-Effekten – von Jean Sibelius.

Alexander Krichel spielt am 23. März um 20 Uhr die großen Klavierzyklen von Maurice Ravel im Sendesaal Bremen.