Intimität an der Leine

Die Schwankhalle in Bremen eröffnet mit „Stricken“ die neue Spielzeit

+ Überhaupt kein Sonderfall – Blick in die Installation „Stricken“. Foto: Carolin Seeliger

Bremen - Von Jan-paul Koopmann. Stricken klingt nach Oma. Und genau da hört es auch schon wieder auf mit den eingelösten Erwartungshaltungen, weil eben doch alles viel komplizierter ist, als es zunächst scheint. Formal erzählt die Installation „Stricken“ der in Berlin lebenden Künstlerin Magda Korsinsky von schwarzen Enkelinnen und ihren weißen Großmüttern – tatsächlich aber von der gesamtdeutschen Nachkriegsgesellschaft, deren Bruch- und Leerstellen entlang dieser persönlichen Biografien mit Wucht an die Oberfläche drängen. In Videointerviews erzählen Binta, Denise, Miriam, Matti, Shaheen und Stephanie, wie sie ihre Kindheit mit Frauen erlebt haben, die ihrerseits im Faschismus sozialisiert wurden.