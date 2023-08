Internationales Sommerfestival auf Kampnagel ist eröffnet

Von: Andreas Schnell

Teilen

Die Körpersprache des Ensembles erinnert zeitweise an die Bewegungen von Computerspielfiguren. © Fabian Hammerl

Noch bis Ende August läuft in Hamburg das Internationale Sommerfestival auf Kampnagel. Mit Uraufführungen, Tanz, Theater und Konzerten bietet es erneut ein spannendes Programm.

Hamburg – Sommerloch? Nicht mit Kampnagel! Wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischenkommt, lädt das Hamburger Kulturzentrum zum Internationalen Sommerfestival. Drei Wochen lang gibt es Tanz, Theater und Musik von Künstlern und Künstlerinnen aus aller Herren (und Frauen) Länder. Nicht selten kann sich das Publikum sogar über Weltpremieren freuen – wie am Mittwoch, als das Ballet National de Marseille das Stück „Age of Content“ von (La) Horde uraufführte.

Das Tanzstück entführt in die Welt der Avatare und sozialen Netzwerke. Ein rund 80-minütiger Szenenreigen mit gelegentlich etwas willkürlich wirkendem philosophischem Überbau und musikalisch oft vehement unterfütterter Bildermacht. Ein ferngesteuertes Auto ist Dreh- und Angelpunkt der ersten Szene, in der sich die Tänzer und Tänzerinnen zunehmend aggressiv darum balgen, wer es ganz nach oben auf das Auto schafft. Was selbst das mit einer raffinierten Hydraulik bestückte Gefährt bald nicht mehr ertragen kann. In waghalsigen Manövern versucht es, die gesichtslosen, uniform gekleideten Konkurrenzsubjekte abzuschütteln. Erfolgreich übrigens, bevor es hinter den Vorhang verschwindet.

„Are you gonna drop the bomb or not?“ - eine durchaus aktuelle Frage

Im nächsten Bild fällt ein Ensemblemitglied aus einer Luke in der Decke herab in den Kartonstapel, wieder entwickelt sich aus einem Duett eine Gruppenchoreografie, deren Körpersprache an die ungelenken Bewegungen von Computerspielfiguren erinnern. Währenddessen rezitieren zwei Stimmen Zeilen aus Alphavilles 80er-Jahre-Hit „Forever Young“: „Hoping for the best but expecting the worst / Are you gonna drop the bomb or not?“ Was heute so unangenehm nachfühlbar ist wie einst vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs.

Im nächsten Teil wird es dann unter einem fahlen Mond sexuell, zunächst als Paar(ungs)tanz, dann nach und nach kollektiv. Wobei auch dabei das Miteinander zum Gegeneinander wird, Kopulation kaum zu unterscheiden ist von Kampfposen. Im letzten Teil explodiert „Age of Content“ dann geradezu in ein ekstatisches, mit enormer Präzision getanztes, Finale zu energischer Minimal-Musik, in dem Gesten des modernen Balletts auf Formen der Pop-Choreografie treffen.

La Horde inszeniert ein beglückendes Finale

Etwas unscharf bleibt dabei das Verhältnis von Form und philosophischem Überbau. Dabei greift das Stück Bewegungsformen zeitgenössischer populärer Kultur auf. Dass dabei, wie (La) Horde verlauten lassen, „die Fülle an Inhalten und gleichzeitigen Realitäten unserer Zeit“ hinterfragt werden soll, mag die episodische Form nahelegen, die gleichwohl eher Abfolge als Gleichzeitigkeit ist.

Dass dem Spiel der virtuellen Identitäten neben einer gewissen Beliebigkeit auch nicht wenig Brutalität eingeschrieben ist, noch wenn es um die Begegnung zwischen zwei Menschen geht, scheint allerdings recht fraglos ein Ergebnis des Hinterfragens. In der überschäumenden Energie des beglückenden Finales schrumpfen solcherlei Fragen aber eher zur Petitesse zusammen.

Weltpremieren, Performances und Konzerte stehen auf dem Programm

In den kommenden Wochen bietet das Internationale Sommerfestival nicht nur einige weitere Weltpremieren, sondern sicher auch etliche Glücksmomente mehr. Wie bei Florentina Holzingers „Ophelia’s got talent“, das laut der Jury des Berliner Theatertreffens Ophelias Gang ins Wasser zur „Empowerment-Strategie“ umdeutet (17. bis 19. August, jeweils 19.30 Uhr).

Oder bei der Welturaufführung der multimedialen Performance „Azúcar“ von Antonya Silva, die Ermächtigung im Kontext von kolonialer und diasporischer Erfahrung thematisiert. Beglückend ist in der Regel auch das Konzertprogramm des Sommerfestivals, das in diesem Jahr unter anderem das legendäre Sun Ra Arkestra unter der Leitung des fast hundertjährigen Marshall Allen willkommen heißt (16. August).

Außerdem haben sich Techno-Vater Jeff Mills (19. August, 20 Uhr, Elbphilharmonie), Ethio-Jazz-Schöpfer Mulatu Astatke (23. August, 20 Uhr, Elbphilharmonie) und Derya Yildirim (26. August, 21 Uhr, St.-Gertrud-Kirche) angesagt. Und natürlich gibt es auch noch Theater, Ausstellungen sowie allerlei Jux und Dollerei – einschließlich eines Casinos im Garten des Kulturzentrums.

Besuchen: Internationales Sommerfestival, bis 27. August, Kampnagel, Hamburg. Weitere Infos unter www.kampnagel.de.