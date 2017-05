Hilfe, das Monster kommt!

So könnte das unbekannte Böse aussehen – oder auch nicht. Genaueres gibt es heute Abend. - Foto: Van Hasselt

Bremen - Von Rolf Stein. Es ist nicht die einzige, aber eine bis heute effiziente Dramaturgie des Horrorfilmgenres, sich das Erscheinen des Bösen bis zum Ende aufzusparen – sofern es überhaupt je zu sehen ist. Umso kathartischer ist es dann, das Erscheinen der Hauptfigur.

„A.r.G.da.Na.ni“, ein Ton-Bild-Vortrag des Bremer Künstlers und Filmemachers Jan van Hasselt, spielt auf seine Weise mit diesem Verfahren, allerdings ohne auf unsere Angstlust zurückzukommen. Van Hasselt interessiert sich eher dafür, welche Funktion eigentlich Figuren wie King Kong oder Frankensteins Monster als kulturelle Chiffren haben. Seine Hauptfigur muss deshalb hier auch ungenannt bleiben. „Aus rechtlichen Gründen darf Name nicht genannt werden“ steht schließlich im Untertitel – was übrigens der buchstäbliche Stoff für den Titel seines Abends ist, der heute und morgen in der Schwankhalle zu sehen ist.

Dass sich in dieser Anonymität des Monsters auch eine Parallele zu religiösen Bilderverboten und Tabus erkennen lässt, dürfte dabei Absicht sein. Die genannten Figuren und andere lassen sich schließlich, das ist eine Erkenntnis, die „A.r.G.da.Na.ni“ nahe legt, als neuzeitliche Ikonen lesen, die den Platz von Gottheiten und Dämonen einnehmen. In den großen Erzählungen, die über die Welt, in der wir leben, anderes, wenn nicht gar mehr mitteilen können als die überkommenen Großmythen.

Zur Deutung der hier zur Rede stehenden Figur mitsamt Mythologie hat sich van Hasselt prominenter Expertise versichert. Der Regisseur Jörg Buttgereit, bekannt geworden mit Filmen wie „Nekromantik“ und „Schramm“ sowie ausgewiesener Experte für Splatter- und Horrorfilme, der Jurist, Autor und Schauspieler Dietrich Kuhlbrodt, unter anderem durch Christoph Schlingensiefs „Das deutsche Kettensägenmassaker“ einschlägig vorbelastet, und Christoph Spehr, Autor von „Die Aliens sind unter uns! Herrschaft und Befreiung im demokratischen Zeitalter“ schaffen in Video-Interviews theoretischen Überbau und teils anekdotischen Resonanzraum.

Was sich auf dem Papier arg akademisch lesen mag, ist alles andere als trocken oder übermäßig verkopft. Die popwissenschaftliche Auseinandersetzung mit massenkulturellen Produkten ist schließlich im besten Falle selbst Pop, mindestens aber ihrerseits auch Unterhaltung. Und Spehr beispielsweise beim Fantasieren über die Anwendbarkeit des Horrorfilm-Prinzips auf das Amerika unter Trump zuzuhören, ist so erhellend wie amüsant. Eine zusätzliche Portion Sinnlichkeit erhält „A.r.G.da.Na.ni“ durch die Mitarbeit des Bremer Komponisten Christoph Ogiermann, der aus den Quellen des Originals schöpft und dieses unsichtbare Monster musikalisch deutet. Um welches Monster es nun genau geht, spielt dann natürlich doch eine Rolle, aber da müssen Sie sich schon überraschen lassen. Es lohnt sich.

„A.r.G.da.Na.ni“, heute und morgen, 20 Uhr, Schwankhalle.