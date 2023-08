Herbstausstellung im Kunstverein Hannover: Vielseitig wie die Jahreszeit

Von: Jörg Worat

Teilen

Mit dem richtigen Schuhwerk kommt das Glück, meint Lucila Pacheco Dehne. © Pacheco Dehne

Der Kunstverein Hannover zeigt bei seiner 90. Herbstausstellung die Bandbreite des regionalen Kunstschaffens.

Hannover – Der Kunstverein Hannover wurde 1832 gegründet, und auch die dortige Herbstausstellung hat eine lange Tradition: 1907 fand die erste statt, jetzt ist die 90. eröffnet worden. Die Modalitäten haben zwar gewechselt (zwischendurch fand die Schau nicht einmal mehr im Herbst statt), doch immer schon war der lokale Bezug gegeben – mittlerweile richtet sich der Fokus auf Kunstschaffende mit Niedersachsen- und Bremen-Bezug. Für Direktor Christoph Platz-Gallus und Kuratorin Carlota Gómez, beide seit 2022 im Amt, ist die Herbstausstellung allerdings Neuland, und sie haben die Gelegenheit genutzt, um frischen Wind in das Unternehmen zu bringen.

Die augenfälligste Veränderung ist der Verzicht auf „Satelliten“: War es zuletzt zur Gewohnheit geworden, andere hannoversche Örtlichkeiten in die Präsentation einzubinden, konzentriert sich das Geschehen nun auf die eigenen Räumlichkeiten des Kunstvereins. Die sind durchaus beeindruckend, und so verwundert es nicht, wenn Platz-Gallus darauf verweist, dass „die allermeisten direkt bei uns ausstellen wollten“. Das Programm enthält jedoch Performances, die in den Außenraum vordringen können – das soll etwa am Samstag, 26. August, bei einer Gruppe um die gebürtige Brasilianerin Jaq Lisboa mit Musik und Kostümen geschehen.

45 Positionen sind in diesem Jahr dabei

Der Kunstvereins-Direktor hat sich Gedanken darüber gemacht, was eine solche Herbstausstellung heutzutage sein kann oder soll: „Diese Überlegungen gibt es ja schon länger. Eine Novitätenschau? Die Präsentation der hiesigen 1A-Prominenz? Die Vorstellung einer möglichst großen Bandbreite?“ Letzteres könnte natürlich die Gefahr einer mehr oder weniger ausgeprägten Beliebigkeit mit sich bringen, so dass Kuratorin Gómez nach der Auswahl von 45 Positionen aus 275 Bewerbungen durch eine siebenköpfige Jury jedem Ausstellungsraum ein übergeordnetes, wenngleich locker gefasstes Thema zugedacht hat.

So geht es gleich zum Auftakt des Rundgangs um „Privates“. Die eher unscheinbaren Objekte von Rolf Bier, einem der bekanntesten Namen in der Schau, haben mit der Familie des Künstlers zu tun, was sich allerdings aus der reinen Betrachtung heraus nicht erschließt – dazu muss man schon die entsprechenden Beiträge im Begleitbuch lesen, deren Form übrigens allen Teilnehmenden selbst überlassen wurde.

„Privates“ oder „Intimität“: Thematische Räume bei der Herbstausstellung

In Raum Nummer 1 sind auch die Forschungsergebnisse von Matthias Langer zu sehen, der sich auf die Suche nach Personen gleichen Namens begibt und beispielsweise den Todesanzeigen von anderen Matthias Langers nachspürt. Und ebenfalls gleich zum Auftakt wird deutlich, dass Kuratorin Gómez besonderen Wert auf unterschiedliche Stofflichkeit gelegt hat: Die merkwürdigen Schuhe von Lucila Pacheco Dehne – einige davon waren schon in der Städtischen Galerie Kubus zu sehen – würden wohl nur sehr mutige Menschen tatsächlich anziehen: Ein Paar sieht etwa so aus, als würde es gerade zerfließen, ein anderes scheint aus Kohlblättern zu bestehen.

Nebenan lautet der Oberbegriff „Intimität“. Das kann in sexuelle Bereiche schwappen: So präsentiert Sofia Baronner ein kryptisches Objekt, das man vielleicht als eine Art Sado-Maso-Nacktschnecke mit Wimpern beschreiben kann. Frank Schinski hat sich die Erlaubnis erbeten, bei Vorstellungsgesprächen anwesend sein zu dürfen, und diese delikaten Situationen anschließend bei feinster Ausleuchtung fotografisch nachgestellt. Das Duo C.O.C.O. ist ein Mutter-Tochter-Gespann: Christiane und Carlotta Oppermann zeigen das Video einer gemeinsamen Performance. Und von der multimedial arbeitenden Bremerin Véra Marie Deubner gibt es nicht nur etwas zu sehen, sondern auch zu hören – sie ist übrigens Jahrgang 1999 und somit die jüngste im Teilnehmerfeld.

Die „Richtige Einstellung“ verhilft zum Job, beobachtet Frank Schinski. © Schinski

Der älteste wiederum ist der 91-jährige Siegfried Neuenhausen, der im Raum zum Thema „Chaos und Ordnung“ eine seiner „Pandemischen Collagen“ präsentiert, die umso beeindruckender sind, als der Künstler mittlerweile sehr stark sehbehindert ist. Im selben Raum läuft eine Videoarbeit von Christoph Girardet, der einmal mehr mit „found footage“ arbeitet, in diesem Fall mit Modellaufnahmen für eine Tricksequenz aus den 40er-Jahren, in der die Filmcrew ein Erdbeben nachstellen will: ziemlich bizarr, mit einer Prise unterschwelligem Humor und, wie immer bei Girardet, sehr rhythmisch geschnitten, ein Eindruck, zu dem auch der Soundtrack von Chris Jones entscheidend beiträgt.

Das ist natürlich längst noch nicht alles. Inge Marion Petersen hat einen schmalen Durchgangsraum mit Stoffelementen ausgestattet, die an Häutungen imaginärer Rieseninsekten erinnern. Die Bremerin Hannah Wolf, die gerade den Karin-Hollweg-Preis bekommen hat, ist mit einer Fotoserie aus der Türkei vertreten.

Kunstpreis geht an Sebastian Neubauer

Während Sebastian Neubauer den mittlerweile mit der Herbstausstellung gekoppelten Kunstpreis der Sparkasse Hannover gewinnen konnte, weshalb ihm besonders viel Platz eingeräumt wurde: Er zeigt unter anderem surreal anmutende figurative Verschmelzungen unterschiedlicher Größe und die Ergebnisse eines Internet-Projekts, das laut eigener Beschreibung „Vögel dazu gebracht hat, den Nachrichtendienst Twitter zu bedienen“. Wer sich einen ersten Eindruck davon verschaffen will, was das bedeuten mag, kann das unter twitter.com/longingbirds tun.

Den Besuch des Kunstvereins Hannover ersetzt das selbstredend nicht. Einen Besuch, für den man auf jeden Fall eines mitbringen sollte: Zeit. Es lohnt sich.