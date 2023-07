Heimspiel: Fangemeinde begrüßt Gilberto Gil in Bremen

Von: Andreas Schnell

Gekommen, um zu huldigen: Das Publikum bei Gilberto Gils Konzert auf der Seebühne war mehr als bereit, den 81-Jährigen zu feiern. © Sascha Schröder

Der Brasilianer Gilberto Gil spielt eines seiner letzten Konzerte auf der Seebühne Bremen - und wird von seinen Fans gefeiert.

Bremen – Dass er leider kein Deutsch spreche, dafür entschuldigt sich Gilberto Gil am Mittwochabend zu Beginn seines Auftritts auf der Seebühne. Aber das deutsche Publikum sei schließlich so gebildet, dass es zumindest ein bisschen Englisch verstehe. Dabei wird recht schnell klar, dass ein großer Teil des Publikums auch mehr als nur ein bisschen Portugiesisch versteht. Gil, der seine Ansagen in einem Mix aus seiner Muttersprache und Englisch macht, muss die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gar nicht groß zum Mitsingen und Tanzen animieren.

Offenbar hatte sich die brasilianische Exilgemeinde mehr oder weniger geschlossen vor der Seebühne eingefunden, um der brasilianischen Musiklegende zu huldigen – vermutlich ein letztes Mal. Gil, mittlerweile 81 Jahre alt, befindet sich derzeit auf Abschiedstournee. Und schöpft dabei aus einem reichen Fundus aus seiner sechs Jahrzehnte dauernden Karriere, in der er immer wieder neue musikalische Wege suchte: von der Samba über experimentelle Ausflüge Richtung Tropicalismo bis hin zu afrikanischen Rhythmen, Reggae, Disco und Pop.

Die Musik ist gut gelaunt, aber nie banal

Begleitet von einer Band, die sich aus Kindern, Enkeln, Schwiegersöhnen und anderen Mitgliedern seiner Großfamilie zusammensetzt, reihte Gil schier unermüdlich rund eineinhalb Stunden lang Hit an Hit aneinander, ununterbrochen von kleinen Einführungen, in denen er die Songs einordnete.

Die nicht zuletzt auch politische Dimension des Künstlers, der nach 1987 verschiedene politische Ämter bekleidete und von 2003 bis 2008 Kulturminister Brasiliens war, trat dabei allerdings hinter die gut gelaunte, aber nie banale Musik zurück. „Soy loco por ti, América“, eine Komposition Gils (Text: José Carlos Capinan), ist inspiriert vom Mord an dem Revolutionär Che Guevara und der brasilianischen Militärdiktatur, die Gil und seinen Kollegen Caetano Veloso ins Exil trieb.

Der erste Hit Gils, „Aquele Abraço“, darf nicht fehlen

Kurz vor dem Ende des Konzerts spielte Gil seinen ersten Hit „Aquele Abraço“ aus dem Jahr 1969, der der Tournee auch ihren Namen gab. „Diese Umarmung“, wie der Titel ins Deutsche übersetzt lautet, galt damals der in Brasilien verfemten Kultur des Landes, in dem der Song damals ein Hit wurde. Sein Schöpfer schrieb ihn nach einer Haftstrafe im Hausarrest in Bahia, kurz bevor er Brasilien verlassen musste.

Der kulturelle Reichtum seiner Heimat ist Gil auch einige Exkursionen wert: Seiner im Frühjahr verstorbenen Kollegin und Freundin Rita Lee und Luiz Gonzaga, der mit dem Baião den laut Gil zweitwichtigsten brasilianischen Musikstil prägte, widmete er jeweils einen Song. So war der Auftritt des Musikers auch eine kleine, stets tanzbare Geschichtsstunde.