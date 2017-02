Hauptsache kein Remmidemmi

Bremen - Von Rolf Stein. Er ist kein Nazi. er hat auch nichts gegen Ausländer. Nichts gegen Schwule. Überhaupt hat Vandam ja eigentlich kein Problem mit irgendwem. Es sei denn, es macht jemand Remmidemmi. Dann kann er nichts dafür, dass er auch mal durchdreht. Dass es deswegen um Vandam herum regelmäßig kracht, ist nicht weiter verwunderlich. Dass die Schuld dafür stets anderswo liegt, noch viel weniger.

Erstaunlich ist dagegen, dass dieser Kneipenschläger unzweideutig reaktionärer bis rechter Weltanschauung ins schlichte Klischee nicht passen will. Er ist ja gar nicht ungebildet, sondern sogar recht belesen. Er hat Humor. Und er ist eben auch ein Verlierer, was vielleicht hilfreich dabei ist, ihn nicht leichten Herzens zu verachten.

Vandam ist eben doch nicht so „schlicht gestrickt“, wie wir unsere Feindbilder gern hätten. Und eigentlich fällt diese Figur, die Jaroslav Rudis in einer Prager Kneipe gefunden und zunächst auf Romanlänge entwickelt hat und die nun am Theater Bremen in der Regie von Theresa Welge auf der Bühne zu sehen ist, durchaus in diese Kategorie.

Auch wenn Vandams Wut spezifisch tschechische Züge trägt, ist sein Wutbürgertum unschwer verwandt mit dem seiner deutschen, polnischen oder us-amerikanischen Pendants, mitsamt dem Hang zu Geschichtsklitterung und verschwörungstheoretisch untermauerter Paranoia.

Dass Juris‘ Roman und Welges Inszenierung Vandams Frustrationen, sein Scheitern plastisch machen, ohne die ausgesprochen unangenehmen Seiten ihres Protagonisten zu schönen, macht die Figur für Literatur und Bühne produktiv. Und Alexander Swoboda erweist sich hierfür als geradezu ideale Besetzung.

Nachdem Welge ihn im vergangenen Sommer bereits in einer Art Vorstudie als Vandam in eine Kneipe in Bremen Blumenthal setzte, hat sie für die zweistündige deutschsprachige Erstaufführung ein ganz anderes Setting gewählt. Jan Stepánek hat dafür ein Bühnenbild irgendwo zwischen böhmischem Wald und brutalistischer Betonarchitektur geschaffen, dem zur Linken ein Lagerfeuer vorgestellt ist, zur Rechten ein Schaumbad, dem Swoboda/Vandam zu Beginn des Abends entsteigt, wie einst Aphrodite.

Anders als in Blumenthal, trifft Vandam nun auf einen Widerpart in Gestalt der turmhoch blondierten Betty Freudenbergs. Die steckt ihn zunächst in einen auf interessante Weise aus der Mode gekommenen Anzug (Kostüme. Marteh Labes) und ist im Weiteren mal Kumpel Froster, mal Wirtin Sylva, mal aber womöglich auch nur eine andere Facette Vandams selbst, ihn mal relativierend, mal verstärkend. Wie das Bühnenbild das Geschehen in offensiv Künstlichkeit entrückt, lebt schließlich auch Vandams Erzählung von Mythen.

Dass er allein in der Intimität des Schlafzimmers Blicke hinter diese sorgfältig gepflegte Fassade gewährt, verwundert nicht. Freudenberg und Swoboda spielen das in einer intensiv stillen Bettszene eindrucksvoll, wenn auch punktuell fast unhörbar heraus. Selbst eine Fassung von „Felicita“ im Karaoke-Stil geht den beiden so innig von der Hand, dass sich Fremdscham und Schadenfreude verbieten. Während sich über weite Strecken Akteur Nummer drei kaum bemerkbar macht: Schlagzeuger Fabian Ristau, links oben auf dem schlichten Bau platziert, setzt nur selten, dafür aber umso stärkere Akzente, wenn er nicht mit sphärischen Klänge das Zwielicht der Szene unterstreicht.

Weitere Vorstellungen: am Donnerstag, Samstag, 18.2., Donnerstag, 30. März, 20 Uhr, Kleines Haus, Bremen