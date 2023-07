HfK-Ausstellung „Happy Hours“ auf dem Teerhof

Von: Katia Backhaus

Teilen

Ole Prietz arbeitet oft mit Figuren, Paule Potulski (r.) mit Holz aus dem Bürgerpark. © Franziska von den Driesch

Die Meisterschülerinnen und -schüler der HfK Bremen präsentieren ihre Werke an drei verschiedenen Ausstellungsorten, unter anderem auf dem Schiff „Dauerwelle“.

Bremen – „Happy hours“, also fröhliche Stunden, verspricht der Titel der diesjährigen Ausstellung der Meisterschüler und -schülerinnen der Hochschule für Künste Bremen (HfK). Und das an gleich drei Orten: Die 17 Positionen des künstlerischen Nachwuchses sind in der Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK), der Weserburg und auf dem Ausstellungsschiff Dauerwelle, das in unmittelbarer Nachbarschaft festgemacht ist, zu sehen.

Mit einer „Happy hour“ verbinden die meisten Menschen wohl die zeitlich begrenzte Gelegenheit, Alkoholisches zum vergünstigten Preis zu bekommen. Nun könnte man fabulieren darüber, inwiefern Kunst und Alkohol zusammengehören, oder hoffen, dass eine Theke zur Schau gehört. Vielleicht aber sind auch die frohen Stunden gemeint, die den Meisterschülerinnen und -schülern der HfK gehören, wenn sie sich am Ende ihres Studiums ohne Verpflichtungen ein Jahr lang konzentriert ausschließlich ihrer Kunst widmen dürfen, die am Ende öffentlich ausgestellt wird. Oder es sind die fröhlichen Stunden, die die Gäste damit verbringen können, sich in die mitunter verschlungenen Ideen der Ausstellenden einzudenken.

„Arbeit am Produkt“ heißt Hannah Wolfs Videoinstallation, zu sehen in der GAK. © Franziska von den Driesch

Eigentlich, findet GAK-Leiterin Annette Hans, sind die Arbeiten selbsterklärend – wenn man sich ausreichend Zeit nimmt, sie zu betrachten. Wandtafeln lehnt sie ab, erklärende Texte für Besucherinnen und Besucher soll es in anderer Form dennoch geben. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut so – denn es mögen nicht viele sein, die zum Beispiel Mangrovensamen, enorm vergrößert und auf Leinwand, auf Anhieb erkennen (Frauke Alina Becker).

Auch die Zeichnungen von Hyunbok Lee, in zehn mal zwölf Bilderrahmen zum Rechteck angeordnet, beruhen auf einer speziellen Arbeitstechnik, die Gefahr liefe, unentdeckt zu bleiben: Ein anderes Bild betrachtend, zeichnet Lee auf Papier, ohne hinzusehen, quasi blind. Sich von dem zu befreien, was die dominante (Bild-)Erzählung ist, ist hier der Gedanke – kombiniert mit christlicher Drachentöter-Mythologie.

Es ist nun aber auch nicht so, als sei dies eine Schau, die dem Publikum mit einer distanzierten Haltung begegnet. Ganz im Gegenteil dreht sich vieles um die Frage, wie Verbindungen und Verhältnisse entstehen können, zwischen Natur, Kultur und Mensch, zwischen verschiedenen Identitäten, zwischen Realität und Virtualität.

Beete, echt und virtuell, und Schimmelpilze

Miyeon Chung etwa lässt ein echtes auf ein ideales Beet treffen: Vor der Wand, auf der ein Video im Endlosloop Blumen immer wieder neu wachsen und blühen lässt, steht ein mit einem Holzrahmen eingefasstes Beet, in dem Samen keimen. Eine Gießkanne an der Wand bietet die Gelegenheit, aktiv dazu beizutragen. Was nicht offensichtlich ist: Die vier Samenarten repräsentieren die queere Community.

Unscheinbar wirkend, in der Interaktion aber spannend, ist die Position von Jana Piotrowski. „Slime Mould Vibrations“, Schleim-Schimmelpilz-Vibrationen, hat sie ihr Werk benannt, und damit beschrieben, was zu sehen ist: Ein Mikroskop beleuchtet eine Petrischale mit einem Schleimpilz, der, so GAK-Leiterin Hans, die Künstlerin schon seit Längerem begleitet. Der Mensch nimmt für andere Lebewesen, Bakterien, Pilze die Rolle eines Habitats ein – und kann sich dafür auch bewusst öffnen. Wer also mag, legt seine Hände auf die runde, schwarze Platte, die ebenfalls zum Werk gehört, sieht die Feuchtigkeit als Abdruck aufscheinen und spürt die leise Vibration, die vom Untergrund ausgeht.

Auch draußen auf dem Teerhof sind Anne Moders Werke zu sehen. © Franziska Von Den Driesch

Vor allem wegen der tollen Kombination von Ausstellungsort und künstlerischer Position hervorzuheben ist der Teil der Schau, der auf dem HfK-Veranstaltungsschiff Dauerwelle zu sehen ist. Einmal quer über die Straße, die Treppe hinunter und den Anleger entlang, schon ist man da: Auf dem ehemaligen DDR-Schiff, das im Ruhrgebiet als Partyboot diente und nun die HfK und ihre Arbeit stärker in der Stadtmitte verankern soll.

Aus zwei Decks ist ein großer, heller Raum geworden, in dem Ren Evoras zahlreiche Tintenmalereien hängen: Meeresgetier aller Art, hier eine Schwanzflosse, da ein langgestreckter Körper, in blau auf weiß. In diesem Fall passt die zweite gezeigte Position – Carleen Dawn Albrecht erzeugt mithilfe großer Glasscheiben Lichtreflexe – gut zur ersten, was in den anderen Räumen nur teilweise der Fall ist.

Aber soviel es auch um Verbundenheit geht: Sie erzeugt kein einheitliches Ganzes, was auch nicht das Ziel der Schau ist. 17 junge Menschen präsentieren, wer sie künstlerisch sein wollen und was sie in vielen Monaten erarbeitet haben. Und es geht dabei um mehr als reine Ergebnisdarstellung: Am 18. August wird eine oder einer von ihnen mit dem Karin-Hollweg-Preis ausgezeichnet werden, der mit 18.000 Euro dotiert ist und damit einer der höchstdotierten Preise der deutschen Kunsthochschulen ist. Es ist also noch lange nicht das Ende aller „Happy Hours“.

Besuchen: „Happy Hours – Meisterschüler*innen der HfK Bremen 2023“ läuft bis zum 27. August in der GAK, der Weserburg und dem Veranstaltungsschiff Dauerwelle.