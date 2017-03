John Zorn präsentiert in der Elbphilharmonie seine „Bagatelles“

Hamburg - Von Rolf Stein. Als seine „Marathon-Familie“ stellte John Zorn zum Abschied am Freitagmorgen gegen ein Uhr noch einmal seine 26 Mitmusiker vor, die in den vorangegegangenen Stunden in verschiedenen Kombinationen zur Eröffnung des Festivals „New York Stories“ seine „Bagatelles“, zu Deutsch: Bagatellen vorgestellt hatten.

Dass es dem New Yorker Musiker und Komponisten damit durchaus ernst ist, wurde spätestens in der Mitte des zweiten Teils des Abends deutlich. Gerade hatte die japanische Musikerin Ikue Mori ihre minimalistische Interpretation der „Bagatelles“ präsentiert, ganz allein am Laptop, tönte es aus dem Publikum: „Next time put it on your stick, John“ – beim nächsten Mal solle Zorn sich diesen Beitrag doch einfach auf einen Daten-Stick ziehen und abspielen. Zorns lapidare Antwort: „Fuck you!“

Nicht nur, dass der Mann es nun wirklich nicht mehr nötig hat, über die Qualität seiner Musik zu diskutieren, die zwischen Free Jazz, klassischer Musik, Pop und Krach einen ganz eigenen, höchst ausdifferenzierten und – wie am Donnerstag wieder einmal zu sehen war – sich stetig ausdehnenden Kosmos bildet. Aber natürlich war der Kommentar aus dem Publikum auch reaktionär:

Dabei leben Zorns „Bagatelles“, kleine Kompositionen, die alles andere als Kleinigkeiten sind, schließlich auch davon, dass sie deutlich interpretationsoffener sind als berühmte gleichnamige Kompositionszyklus eines Ludwig van Beethoven oder die eines Béla Bartók. Es ist nach diesem langen Abend voller „Kleinigkeiten“, wie die Bagatelle wörtlich zu übersetzen wäre, ohnehin nicht ganz klar, wie strikt die Vorgaben eigentlich sind. Erkennbar sind derweil Grundelemente: atonale Motive, beinahe konventionelle kleine Melodien, geräuschvolle Blöcke und Räume für Improvisation, die ihrerseits präzise abgezirkelt erscheinen.

Zwölf Besetzungen widmeten sich der Interpretation der Zorn-Bagatellen, vom bereits erwähnten Laptop-Solo über diverse Duette bis hin zu Trio- und Quartettformationen, zweimal mischt Zorn selbst mit: gleich am Anfang im Masada Quartet mit dem Trompeter Dave Douglas, dem Bassisten Greg Cohen und dem Schlagzeuger Joey Baron. Und ganz am Ende – das Trio Asmodeus mit dem Gitarristen Marc Robot, dem Bassisten Trevor Dunn und dem Schlagzeuger Tyshawn Sorey dirigierend.

Die beiden Formationen bilden einen vehementen Rahmen, sind aber nicht notwendig die radikalsten Ansätze. Jugendlich heftig machte sich das Trio Trigger an die Vorlagen heran, hörbar von extremen Heavy-Metal-Spielweisen inspiriert, aber auch offeneren Formen nicht abgeneigt und improvisationsfest. Weil es ihr erster Europa-Trip ist, gesteht ihnen Zorn noch eine Extrarunde zu.

Im krassen Kontrast dazu folgt ein Solo-Set des Pianisten Craig Taborn. Und auch hier interveniert Zorn. Nach dem ersten Stück bittet er darum, das Soundsystem abzuschalten, er wolle das Klavier hören. Und so kommt der vieldiskutierte Konzertraum an diesem Abend doch noch dazu, seine Qualitäten auszuspielen.

Der Auftritt von Trigger steht derweil auch noch für eine weitere kaum zu überschätzende Qualität John Zorns: die Fähigkeit, sein ohnehin schon kaum überschaubares Netzwerk immer wieder um junge, aufregende Stimmen zu erweitern. Neben den drei Brachialisten wären da unter anderem der Schlagzeuger Tyshawn Sorey und die Pianistin Kris Davis zu nennen.

Und auch der Cellist Michael Nicolas darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden. Mit Erik Friedlander arbeitete er im Cellisten-Doppel die Grundzüge der Zorn-Bagatellen mit bestechender Präzision heraus. Ein früher Höhepunkt des Marathons, der an diesem Abend allerdings eher ein Halbmarathon ist. Denn eigentlich, so erklärte Zorn in einem Interview, ergibt sein Kompositionszyklus Material für einen zehnstündigen Abend. In der Elbphilharmonie sind nicht wenigen die mehr als vier Stunden schon zu viel, nach der Pause bleiben etliche Plätze leer.

Im Rahmen von „New York Stories“ sind in der Elbphilharmonie bis zum Dienstag unter anderem Anohni with yMusic (morgen, 20 Uhr) und Tyondai Braxton (Dienstag, 22.30 Uhr) zu sehen. Alle Konzerte sind ausverkauft.