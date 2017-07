Weg mit den Grummelgramen

Bremen - Von Mareike Bannasch. Eigentlich ist Jan ein ganz normaler Fünfjähriger: Er tobt durch die Wohnung, baut mit seiner besten Freundin Lena Höhlen und liebt seine Eltern. Also alles ganz normal – wären da nur nicht die Grummelgrame, die sich klammheimlich in seinem Zuhause breitgemacht haben.

3,8 Millionen – so viele Kinder und Jugendliche in Deutschland wachsen im Moment mit einem Elternteil auf, das depressiv ist. Während es für Erwachsene mehr oder weniger leicht ist, professionelle Hilfe zu bekommen, leiden aber auch die jüngsten Familienmitglieder unter den psychischen Erkrankungen ihrer Eltern. Besonders kleine Kinder haben das Problem, Depression als Krankheitsbild nicht verarbeiten zu können, und daher glauben sie oftmals, dass sie Schuld daran sind, dass ihre Eltern nicht mehr so sind wie früher.

Eine Möglichkeit, die Kleinen beim Verstehen von schwierigen Themen zu unterstützen sind seit je her Kinderbücher. Die Bremer Autorin Anja Möbest hat daher nun „Als Mama nur noch traurig war“ geschrieben. Auf 32 von Barbara Korthues wunderbar illustrierten Seiten erzählt Möbest die Geschichte von Jan: Einem kleinen Jungen, der nicht weiß, warum seine Mutter immer so traurig ist, und der sich immer wieder fragt, was er tun kann, damit sie endlich wieder lacht.

Doch die psychische Erkrankung zieht weitere Kreise: Auch die Ehe der Eltern wird von der Antriebslosigkeit und den Gemütsschwankungen der Mutter in Mitleidenschaft gezogen – zumindest solange bis Herr Ritter auf der Bildfläche erscheint. Der Psychotherapeut, der nicht ohne Grund einen Held im Namen trägt, kann Jan zum ersten Mal eine Erklärung für all den Trubel in seinem Leben liefern: Es sind Grummelgrame, die das Leben seiner Mutter trist und grau machen. Und deren Auftauchen hat überhaupt nichts mit Jan zu tun. Wie man die Grummelgrame wieder loswird? Natürlich hat der zwar etwas alte aber immer noch edle Ritter auch für diese Frage eine Lösung.

„Als Mama nur noch traurig war“ wartet mit kurzen, leicht verständlichen Textpassagen auf, die das Thema Depression kindgerecht und wohltuend direkt ansprechen, sich aber nicht nur an von Depressionen betroffene Familien richten. Natürlich ist bei einem Kinderbuch nicht nur die Geschichte entscheidend, auch die Illustrationen tragen entscheidend zum Gelingen bei – zumindest in diesem Fall. Dank vieler bunter Illustrationen werden Depressionen auch für die Zielgruppe ab vier Jahren verständlich. Manche der Zeichnungen sind sogar aufklappbar und verdeutlichen so den Unterschied zwischen einer Welt mit und ohne Grummelgrame. Doch auch an die Eltern hat die Autorin gedacht: Es gibt ein Nachwort, in dem die Kinder- und Jugendtherapeutin Ina Knocks Hinweise zur Depression gibt, verbunden mit Tipps, wie Betroffene den Kleinen die Situation am besten erklären.

Man mag jetzt die Frage stellen, ob psychische Krankheiten nicht ein viel zu ernstes Thema für ein Kinderbuch sind. Ganz im Gegenteil. Zumindest, wenn es so einfühlsam umgesetzt wird wie im Buch von Anja Möbest. Zumal Depression eine Krankheit ist, die auch vor der Lebenswelt von Kindern nicht halt macht – und auf keinen Fall verschwiegen werden sollte. Denn stigmatisiert werden depressive Menschen – und auch ihre Familien – schon genug.

Anja Möbest und Barbara Korthues: „Als Mama nur noch traurig war – Wenn ein Elternteil an Depression erkrankt“, Coppenrath, 32 Seiten, 14.95 Euro.