„Grünes Garn auf grauem Grund“

Bremen - Von Rolf Stein. Zwar ist das Theater Bremen bekanntlich geschlossen, der Spielbetrieb eingestellt – wie an allen anderen Theatern im Lande. Aber das heißt nicht, dass dort nicht gearbeitet würde. In der Kostümabteilung entstehen seit einigen Wochen Masken für den Kampf gegen das Coronavirus. Claudia Hartmann, Leiterin der Kostümabteilung, erzählt im Interview, wer für wen wie viele Masken näht – und ob man sich auch als Theaterfreund eine kaufen kann.

Frau Hartmann, seit wann nähen Sie Masken?

Wir arbeiten seit dem 23. März daran. Wir haben uns mit dem Krisenstab der Feuerwehr in Verbindung gesetzt, um abzuklären, ob wir vielleicht noch etwas anderes nähen können, aber es sind dann die Masken geblieben. Um Schutzkleidung herzustellen haben wir nicht die geeigneten Bedingungen, die Masken können wir auch in Heimarbeit nähen. 80 Prozent der Kollegen arbeiten von zu Hause. Sie werden beliefert von einer Kollegin, die Materialien bringt und fertige Masken abholt.

Wie viele Menschen nähen unter Ihrer Leitung?

Das sind 29 Personen.

Die sind alle auch sonst in der Werkstatt tätig?

Nicht alle. Es sind auch Ankleider dabei und eine Färberin – alle, die nähen können. Sechs davon Vollzeitkräfte. 22 sind in Heimarbeit, damit wir für unsere Mitarbeiter den nötigen Abstand gewährleisten können. Alle arbeiten in dem Umfang, in dem sie angestellt sind.

Wie viele schaffen Sie am Tag?

Das kann ich nicht sagen, weil die Bedingungen und Arbeitszeiten sehr unterschiedlich sind. Wir wollen auf jeden Fall 10 000 im Monat schaffen. Wir nähen ja für den Corona-Krisenstab des Landes Bremen. Da rufe ich an, wenn wir wieder sehr viele Masken fertig haben, dann kommt jemand und holt sie ab.

Welchen Standard erfüllen Ihre Masken?

Wir fertigen keine medizinischen Masken. Man darf nicht Schutzmaske sagen, denn das bedeutet, dass das einen bestimmten Schutz bietet. Das können wir nicht leisten. Baumwolle kann aber gekocht werden, ist relativ dünn, sie lässt sich gut verarbeiten. Man kann die Maske fünf Minuten kochen im Kochtopf oder in der Kochwäsche mitwaschen.

Kann ich als Theaterfan ein Stück aus Ihrer Produktion kaufen?

Nein, wir verkaufen sie nicht, sondern produzieren sie wirklich für die Pflege.

Normalerweise setzen Sie Entwürfe von Künstlern um. Spielen ästhetische Kriterien eine Rolle?

Nein, da ist Funktionalität gefragt. Wir schauen, was da ist, und nähen schon einmal grünes Garn auf grauem Grund oder lila Garn auf Hellgrau. Alles, was geht. Manchmal passen die Farben ganz gut zusammen, manchmal weniger. Wir nehmen auch bei der Baumwolle alles, was da ist.

Haben Sie auch den Fundus geplündert?

Damit haben wir angefangen und zehren auch immer noch davon. Die Stoffe waren allerdings relativ schnell weg und leichte Stoffe erst mal nicht mehr nachzubestellen, deswegen haben wir zu Stoffspenden aufgerufen. Das ist sehr gut gelaufen – ich war überwältigt von der Spendenbereitschaft der Bremer. Jetzt sind wir sehr gut ausgestattet.