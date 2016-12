Bremer Autor fragt: „Wer war Hitler“

Veranstaltung in der Schauburg

Bremen - Die Frage ist zumindest vordergründig schlicht: „Wer war Hitler“ hat Hermann Pölking sein Buch überschrieben, das er am Sonntag in der Schauburg vorstellt – ohne Fragezeichen. Aber auch wenn sich bekanntlich schon viele an der Beantwortung dieser Frage versucht haben, scheint das Thema bis heute nicht auserforscht. Ganz zu schweigen davon, dass immer noch für Einschaltquoten sorgt, wo Hitler draufsteht.

Pölking setzt allerdings ganz offensichtlich eher auf Gründlichkeit als auf eine quotengerechte Aufarbeitung. Sein Buch hat stolze 784 Seiten, auf denen der Autor 3 000 Zitate von mehr als 550 Zeitzeugen ausbreitet, um ein möglichst facettenreiches Bild seines Forschungsobjekts zu zeichnen.

Nicht minder opulent geriet der gleichnamige Film, der aus den Recherchen hervorging: Zehn Stunden nimmt das Werk in Anspruch, das im April in zwei Fassungen in die deutschen Kinos kommen soll. Pate dieses Mammutprojekts standen erklärtermaßen zwei Vorbilder: der amerikanische Dokumentarfilmer Ken Burns und der deutsche Schriftsteller Walter Kempowski.

Burns wurde mit Fernsehserien wie „The Civil War“ bekannt, die mit Tagebucheinträgen, Briefen, Reden und Dokumenten von Zeitgenossen ausführlich Geschichte erzählen. Kempowski verwandte für sein vierbändiges „Echolot“ ein durchaus verwandtes Verfahren. Auf Kommentare mochte Pölking allerdings nicht verzichten – zu brisant wohl auch sein Thema. Im Buch gehen ausführliche Vorbemerkungen den 17 Kapiteln voran, in denen Pölking seine Quellen einordnet.

Der Schauspieler Peter Kaempfe liest zur Buchpremiere aus dem soeben im be.bra-verlag erschienenen Buch. Im April kommt die gleichnamige Dokumentation „Wer war Hitler“ in die Kinos. - rs

„Wer war Hitler“, multimediale Buchpemiere, Sonntag, 11 Uhr, Schauburg, Bremen