Grammy Awards 2018: Alle Infos zur Verleihung im Live-Ticker

Am 28. Januar ist es wieder so weit: Die Besten der Besten aus der Musikszene werden mit dem Grammy Award ausgezeichnet. Alle Infos dazu hier im Live-Ticker.

Der Grammy ist der wichtigste US-amerikanische Musikpreis und wird in diesem Jahr zum 60. Mal verliehen.

Die Grammy Awards 2018 finden am 28. Januar um 16.30 Uhr (GMT-8) in New York statt. Moderator wird wie im vergangenen Jahr Comedian James Corden sein.

Favoriten durch die meisten Nominierungen sind die beiden Rapper Jay-Z und Kendrick Lamar sowie Bruno Mars und der Song „Despacito“ von Luis Fonsi, Daddy Yankee und Justin Bieber.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Grammy-Verleihung 2018. Wer räumt heute Nacht so richtig ab? Kandidaten dafür gibt es so einige. Bei uns verpassen Sie nichts.

Grammys 2018: Nach 15 Jahren wieder in New York

Die 60. Verleihung der Grammy Awards findet am 28. Januar um 16.30 (GMT-8) im Madison Square Garden in New York statt. Damit wechselt die Veranstaltung nach 15 Jahren wieder ihren Austragungsort. Seit 2004 wurden die Grammys jedes Jahr in Los Angeles verliehen, so auch in 2017. Die Preisverleihung wird vom amerikanischen Sender CBS ausgestrahlt. Lesen Sie hier alles über Live-Stream und Übertragung der Grammy Awards 2018.

Grammys 2018 im Zeichen des Hip Hop

Am 28. November 2017 wurden die Nominierungen für die diesjährige Grammy-Verleihung bekannt gegeben. Es werden Trophäen in insgesamt 84 Kategorien vergeben.

Nachdem Beyonce im vergangenen Jahr mit den meisten Nominierungen glänzte und mit Adele konkurrierte, holt sie ihr Ehemann Jay-Z jetzt ein. Der Rapper ist acht Mal nominiert, unter anderem in der heiß begehrten Kategorie „Album des Jahres“. Dicht auf seinen Fersen ist Rapper Kendrick Lamar mit sieben Nominierungen. Ebenfalls in der Hip-Hop-Szene tätig und fünffach nominiert sind Soul-Sängerin SZA und Khalid sowie Childish Gambino und Produzent No I.D.

Show-Einlagen von Lady Gaga, Pink und Co.

Auch wenn der Hip Hop in diesem Jahr stark dominiert, gibt es unter den Nominierungen ebenso Favoriten aus anderen Genres. Bruno Mars hat bei der diesjährigen Verleihung die Chance auf sechs Grammy Awards. Favorit für das „Lied des Jahres“ ist der Sommerhit „Despacito“ von Luis Fonsi, Daddy Yankee und Justin Bieber.

Bei der Grammy-Verleihung 2017 begeisterten vor allem Adele und Beyonce mit ihren Auftritten. Für Show-Einlagen ist in diesem Jahr auch wieder gut gesorgt. Am Mikrofon werden Stars wie Lady Gaga, Pink, Rihanna und Bruno Mars stehen.