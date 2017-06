Gräueltaten? Wir doch nicht!

Bremen - Von Rolf Stein. Es ist dann doch meist kein Zufall, wenn die Aufarbeitung der Geschichte, so sie nicht besonders ansehnlich ausfällt, in der Regel eher spät als früh einsetzt. Mauerfall und Wiedervereinigung lassen sich offenbar besser zur Feier der Nation verwenden als Völkermord oder die Zerstörung von Kulturgütern.

Dass Letztere keineswegs eine Erfindung des „Islamischen Staates“ (IS) ist, ist zurzeit in der Bremer Kunsthalle zu sehen. „To The Civilized World“ heißt eine Arbeit des in Lima (Peru) geborenen und in New York lebenden Künstlers Fernando Bryce. Den Titel, unter dem er rund 100 Tuschezeichnungen versammelt hat, hat er sich von einem Manifest geborgt, das 1914 von deutschen Intellektuellen unterzeichnet wurde und sich gegen die Vorwürfe positionierte, deutsche Truppen hätten bei ihrem Einmarsch in das neutrale Belgien Gräueltaten verübt wie die Zerstörung der Universitätsbibliothek in Löwen.

Bremer Kolonialgeschichte - endlich ein großes Thema

Bryce kombiniert hier dokumentarisches Material unterschiedlicher Herkunft, das er in einer geradezu manisch zu nennenden Weise auf Papier überträgt: Von der Werbung für einen deutschen Cognac („Das gesunde Erfrischungsgetränk unserer Krieger“) über internationale Zeitungsartikel, Karikaturen bis hin zu abgezeichneten Fotografien.

Zu sehen ist „To The Civilzed World“, gleichsam ein Vorbote der Ausstellung „Der blinde Fleck“, die die Sammlung der Kunsthalle auf koloniale Spuren hin untersucht, als Teil der Ausstellung „Unvergessenes Land“. Das ist wiederum der Titel einer neuen Arbeit von Bryce. Sie beschäftigt sich in ganz ähnlicher Manier mit der Bremer Kolonialgeschichte, die derzeit – und man muss sagen: endlich – nicht nur in Bremer Museen ein großes Thema ist. Im Zentrum steht dabei der später zum Anti-Kolonialismus-Denkmal umgewidmete Elefant hinterm Hauptbahnhof, der 1932 als Kolonial-Denkmal eingeweiht wurde. Was, auch das zeigt Bryce, nicht so einfach war. Ein erster Versuch im Vorjahr scheiterte, weil die Stadt wegen handfester Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten ein Versammlungsverbot verhängt hatte.

Faszinierende Ausstellung, der man sich kaum entziehen kann

Diese Arbeit setzt sich zusammen aus Porträts wichtiger Protagonisten des deutschen Kolonialismus, Einblicken in das heutige Übersee-Museum, Statistiken zum wirtschaftlichen Nutzen der Unternehmungen in Afrika, Werbung, zum Beispiel für die Deutsche Tabakbau-Gesellschaft Kamerun und eine Kampagne des Bremer Ausschusses des Reichsverbands der Kolonialdeutschen, dessen Forderungen von einem erbarmungslosen Rassismus zeugen, oder einer Aufsicht des 1943 zerbombten Lüderitz-Hauses in der Bremer Innenstadt.

Ergänzt wird die Ausstellung durch weitere Werkgruppen, die in benachbarte Kerben schlagen: So untersucht „Auf frischer Tat“ mit dem Bryce-typischen Verfahren, das der Künstler selbst mimetische Analyse nennt, die Geschichte eines Dinosaurier-Skeletts, das zu den Attraktionen des Berliner Naturkundemuseums zählt und in der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, von einheimischen Zwangsarbeitern geborgen wurde.

Eine faszinierende Ausstellung, deren aufklärerischem Gestus man sich kaum entziehen kann.

Fernando Bryce: „Unvergessenes Land“, ab Samstag bis zum 19. November, Kunsthalle Bremen.