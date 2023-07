Glocke Bremen stellt neues Programm vor

Von: Katia Backhaus

Eine Operettenstädte-Tour unternimmt Diana Damrau bei ihrem Auftritt. © Parlophone LTD/Simon Fowler

Konzerthaus führt in der Saison 2023/24 bekannte Reihen fort und plant zwei Sonderkonzerte

Bremen – Blick zurück, Blick nach vorn: Die Betreibergesellschaft der Bremer Glocke zieht Spielzeitbilanz – und stellt das Programm für die kommende Saison vor. Fortgeführt werden die bekannten Reihen Glocke Vokal, Glocke Spezial und Glocke Jazznights, und auch die Musikvermittlung „Musik im Ohr“ bietet neue Termine für Erwachsene und Kinder.

„Für das Jahr 2022 konnte die Glocke 276 Veranstaltungen (gegenüber 355 in 2019) mit 125.376 Besucherinnen und Besuchern (gegenüber 212.920 in 2019) verzeichnen“, erklärt Glocke-Geschäftsführer Jörg Ehntholt. Diese Zahlen seien in Teilen auch auf im vergangenen Jahr noch geltende Kapazitätsbeschränkungen und Sicherheitsauflagen zurückzuführen. Im ersten Halbjahr seien bereits 160 Veranstaltungen über die Bühne gegangen, 81 485 Menschen besuchten das Konzerthaus.

Jazz spielt das Quartett „4 Wheel Drive“. © Daniel Breidt

„Auch der Blick in die zweite Jahreshälfte stimmt mich zuversichtlich, denn von August bis zum Jahresende sind allein im vorrangig genutzten Großen Saal bereits 95 Veranstaltungen eingebucht und damit acht mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019“, sagt Ehntholt.

Programmatisch blickt er ebenfalls positiv in die Zukunft: Es sei dem Team erneut gelungen, hochkarätige Künstlerinnen und Künstler für die Saison 2023/24 zu gewinnen. Im Folgenden ein Überblick zu den einzelnen Reihen.

Glocke Vokal

Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die Reihe Gesangskunst auf höchstem Niveau. Erstmals zu Gast sein wird in der kommenden Saison die aus Günzburg stammende Sopranistin Diana Damrau. Sie gilt als einer der größten Stars der internationalen Opernszene. Zusammen mit dem österreichischen Tenor Nikolai Schukoff und der NDR Radiophilharmonie (Leitung Dirk Kaftan) wird sie am 24. April 2024 eine Reise in die Operettenmetropolen Wien, Berlin und Paris anbieten. Unter dem Titel „Liebe, du Himmel auf Erden“ erklingen Arien und Duette, unter anderem von Johann Strauß, Franz Lehár, Robert Stolz, Emmerich Kálmán, Paul Lincke und André Messager.

Glocke Spezial

Die Spezial-Reihe steht für Unterhaltung und bietet weltoffene, grenzüberschreitende und abwechslungsreiche Programme. Bereits zum fünften Mal wird am 26. Januar 2024 das MIKIs Takeover! Ensemble zu Gast sein. Dieses Mal wird die aus dem Schweizer Kanton Wallis stammende Sängerin Stefanie Heinzmann eine Auswahl ihrer Songs in neu abgestimmten Arrangements mit MIKI und seinem Kammerensemble unplugged interpretieren.

Gefühlig wird es beim Eurovision-Song-Contest-Gewinner Salvador Sobral. © Adolfo Bueno & Corinna Clamens

Sein Debüt hingegen gibt am 31. Januar 2024 der portugiesische Sänger, Pianist und Komponist Salvador Sobral. Er gewann 2017 den Eurovision Song Contest und wird von seinen Fans geliebt für gefühlsbasierte Songs zwischen Jazz, Pop und Bossa Nova. Bei seinem Auftritt wird das im Herbst erscheinende vierte Studioalbum „Timbre“ im Mittelpunkt stehen.

Ein Wiedersehen mit Chilly Gonzales, dem kanadischen Pianist und Komponist, gibt es am 6. März 2024. Auf der Bühne tritt er gern in Nobelbademantel und Edelpantoffeln auf und ist ein Entertainer par excellence. Das Publikum kann von ihm einen Mix aus Jazz, Klassik, Pop, Rock, Rap und Avantgarde erwarten.

Glocke Jazznights

Einer der „erfolgreichsten Wanderer zwischen den musikalischen Welten“, John McLaughlin, gastiert am 15. Oktober in der Glocke. Weltberühmt geworden ist er in den 1970er-Jahren durch das Mahavishnu Orchestra und die Band Shakti. Der britische Gitarrist setzt nun die damals begonnene Fusion von Jazz und indischer Musik mit seinem Quintett fort.

Ein Quartett auf Zeit ist am 9. November zuzuhören. Unter dem Titel „4 Wheel Drive“ spielen vier der bekanntesten Stimmen des europäischen Jazz zusammen: Posaunist Nils Landgren, Pianist Michael Wollny, Bassist Lars Danielsson und Schlagzeuger Wolfgang Haffner.

Nach einer längeren Pause besucht am 20. April 2024 Jazz-Sängerin Dianne Reeves wieder einmal die Glocke-Bühne. Die fünffache Grammy-Gewinnerin bewegt sich im Dreieck von Jazz, Soul und R’n’B und zieht bei ihren Live-Auftritten das Publikum mit Ausstrahlung, Bühnenpräsenz und der großen Ausdruckskraft ihrer Alt-Stimme in den Bann.

Sonderkonzerte

In der neuen Saison sind zwei Sonderkonzerte geplant. Am 22. Oktober gibt es eine Neuauflage des International Youth Symphony Orchestra Bremen. Auf Einladung der Musikschule Bremen spielen Mitglieder des Jugendsinfonieorchesters Bremen mit jungen Musikerinnen und Musikern aus der ganzen Welt (Leitung Martin Lentz) unter anderem Alberto Ginasteras Harfenkonzert (Solistin: Elizabete Gulbe) und das Klavierquartett Nr. 1 von Johannes Brahms in der Orchesterfassung von Arnold Schönberg.

Der zweite Termin ist der Europäische Klavierwettbewerb Bremen. Dessen Finale wird am 13. Februar 2024 zu erleben sein. Gestaltet wird der Abend von den Bremer Philharmonikern (Leitung Tung-Chieh Chuang) und den Wettbewerbsfinalistinnen und -finalisten.

Vorverkauf: Der Kartenvorverkauf läuft ab sofort. Tickets sind direkt in der Glocke erhältlich, geöffnet Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und Samstag 11 bis 14 Uhr, oder im Internet unter www.glocke.de.