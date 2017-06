Geschichte eines Niedergangs

„Tristesses“ eröffnet die „Theaterformen“

+ © Christophe Engels Nur noch sieben Menschen leben auf „Tristesses“, einer geheimnisvollen dänischen Insel, auf der einiges im Argen liegt. © Christophe Engels

Hannover - Von Jörg Worat. Ein Mix aus Aki Kaurismäki, „Dogma“-Ästhetik und Frank Castorf – diese Beschreibung ergibt wenigstens eine vage Annäherung an das, was die Belgierin Anne-Cécile Vandalem in ihrem Stück „Tristesses“ anrichtet. Die Kompanie „Das Fräulein“ (heißt wirklich genau so) sorgte im Schauspielhaus für einen bemerkenswerten Auftakt des Festivals „Theaterformen“.