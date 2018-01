„Hundert Hoffnungen“: Gelegentlich etwas plakativ

Im Sprengel-Museum

+ © Herling / Herling / Werner, Sprengel Museum Hannover © VG Bild-Kunst Bonn, 2017 / The Estate of Sigmar Polke, Köln Spiel mit Klischees: „Wochenendhaus“ von Sigmar Polke aus der Mappe „Grafik des kapitalistischen Realismus“ von 1967. © Herling / Herling / Werner, Sprengel Museum Hannover © VG Bild-Kunst Bonn, 2017 / The Estate of Sigmar Polke, Köln

Hannover - Von Jörg Worat. Sonderlich groß ist die Ausstellung „Hundert Hoffnungen“ im Sprengel Museum nicht, sie umfasst nur einen Raum. Der aber hat es in sich, wird hier doch ein Kapitel deutscher Nachkriegskunst durchaus eindringlich dokumentiert – es ist schon bemerkenswert, was das Haus, von Kunstkritikern just zum deutschen „Museum des Jahres 2017“ gewählt, mal eben so aus den eigenen Sammlungsbeständen stemmen kann.