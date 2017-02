Hannover - Von Jörg Worat. Erotik? Zu diesem Thema hatte Lovis Corinth eine ganz eigene Meinung: „Das Publikum denkt unter einer derartigen Kunstrichtung sich etwas Unanständiges und nur an stillsten Orten zu Betrachtendes“, schrieb der Künstler.

"Ich selbst habe darüber andere Begriffe. Wie die Musik in den Menschen und in dem Gesange der Vögel eigentlich nur auf Geschlechtsempfindung beruht, so ist auch die Malerei rein sinnlicher Ausdruck. Ich kann wohl sagen, dass die Erotik das geistvollste und am schwersten zu Bewältigende sein wird als rein malerischer Begriff" Nun, ein „stillster Ort“ ist es nicht gerade, an dem man sich jetzt von den Ergebnissen solchen Denkens überzeugen kann: Das Niedersächsische Landesmuseum Hannover zeigt die Ausstellung „Nackt und bloß. Lovis Corinth und der Akt um 1900“. Eröffnung ist am Sonntag um 11.30 Uhr.

„Eine Übersicht wie diese hat es noch nicht gegeben“, sagt Barbara Martin, Kuratorin der Schau. „Sie wird dadurch besonders spannend, dass es hier um eine Zeit großer Kontraste geht. Der weit verbreiteten Prüderie steht das Aufkommen der Freikörperkultur gegenüber.“ Und das Landesmuseum ist prädestiniert für diesen Ansatz, besitzt es doch weltweit die bedeutendste Sammlung von Arbeiten des Triumvirats im sogenannten deutschen Impressionismus: Max Liebermann, Max Slevogt und eben Corinth.

Entsprechend stammen die meisten Exponate aus dem eigenen Haus, unter den 72 Werken sind lediglich 13 Leihgaben. Zu elf Gemälden gesellen sich 55 Grafiken sowie je drei Skulpturen und Publikationen der Jahrhundertwende über die Darstellung des Aktes. Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Themenblöcke, und am Anfang steht die Antikenrezeption: „Corinth rückt von der Idealdarstellung ab“, betont Martin. „Seine Figuren scheinen aus dem Alltag zu stammen, selbst wenn es Götter und Göttinnen sind.“ Die Aphrodite beispielsweise, die der Künstler 1907 für ein Gemälde über das Urteil des Paris skizzierte, ist nicht nur alles andere als makellos schön, sie behält auch die für die Entstehungszeit typische Hochsteckfigur.

Auch tobte sich Corinth bei diesem Themenfeld in formaler Hinsicht aus. Das 1908 entstandene Monumentalgemälde „Totenklage“ mit einer Menschengruppe um einen offenbar im Kampf gefallenen Krieger besticht zum einen durch die verschiedenen Darstellungen von Trauer, vom stummen Entsetzen bis zur an Wahnsinn grenzenden Verzweiflung, zum anderen durch variantenreiche Körperstudien. Das Bild bleibt allerdings eine freie Komposition – auf eine bestimmte Episode aus dem literarischen Kanon bezieht es sich nicht.

Wie eigenwillig der Künstler agierte, zeigt ebenso der Abschnitt „Modelle“. Der „Italienerin in gelbem Stuhl“ verpasste Corinth 1912 einen riesigen Sommerhut, der das Gesicht komplett verdeckt und in jahreszeitentechnischer Hinsicht einen wunderlichen Kontrast zur Pelzstola über dem nackten Unterleib bildet.

„Inszenierte Intimität“ nennt Kuratorin Martin, was Corinth manchen Boudoirszenen angedeihen ließ, wenn er etwa die geliebte Charlotte 1903 „Am Waschtisch“ einfing, wobei die Rückenansicht den Betrachter in die Rolle des Voyeurs versetzt. Auch hier entspricht der Körper keineswegs dem gängigen Schönheitsideal.

Ein traditionelles Motiv der Aktmalerei hat Corinth mehrfach variiert: Susanna im Bade. Die Ausstellung zeigt die letzte Version von 1923, gemalt im offenen Spätstil, der zunehmend das Detail zugunsten des großen Ganzen in den Hintergrund treten lässt. Inwieweit diese Veränderungen direkt mit dem schweren Schlaganfall zu tun haben, den der Künstler Ende 1911 erlitt, ist umstritten.

Bis 11. Juni im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover, Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr.