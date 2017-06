Studenten setzen sich mit dem U-Bootbunker Valentin auseinander

Bremen - Von Mareike Bannasch. Brest und Bremen: Beide Städte beginnen mit dem Buchstaben B, beide haben eine Kunsthochschule und beide sind Sitz von zwei der größten U-Bootbunker Europas. Während der eine von der französischen Armee genutzt wird, ist der andere mittlerweile Gedenkstätte – und beherbergt heute und morgen eine Kunstausstellung. Unter dem Titel „Regarding: Bunkers“ haben sich 25 Studenten der Hochschule für Künste (HfK) und der École Européenne Supérieure d‘Art de Bretagne mit der Geschichte des U-Bootbunkers Valentin beschäftigt.

Dabei herausgekommen sind 26 vielfältige Arbeiten, die von Installation über Videokunst bis hin zu Soundeffekten reichen. Weiträumig ziehen sie sich durch den begehbaren Teil des Bunkers, spielen mit den Dimensionen des Gebäudes und seiner Geschichte, fragen kritisch nach und geben ebenso kritische Antworten.

Wohlfühl-Atmosphäre als Gegensatz zur Geschichte

So wie in „The living-room“ von Sarah Penanhoat. In einem Seitenarm des Gebäudes hat die Künstlerin ein rotes Sofa, einen Stuhl und einen Tisch inklusive rosafarbener Spießerdecke, Stehlampe und Grünpflanzen, aufgebaut. Eine anheimelnde Wohlfühl-Atmosphäre, die im krassen Gegensatz zur Lebenswirklichkeit der Zwangsarbeiter steht, die von 1943 bis 1945 für den Bau des U-Bootbunkers „Valentin“ verheizt wurden. Ihrer Menschlichkeit beraubt, verschwanden sie als Arbeitskraft in der Masse, gemütliche Stunden im Wohnzimmer hätten da nicht weiter weg sein können. Wer hinter dieser Arbeit nur Zynismus pur vermutet, greift eindeutig zu kurz. Gerade mithilfe jener spießig banalen Wohnszene und der darin enthaltenen optische Annäherung zum Nationalsozialismus macht die Künstler den Schrecken des NS-Regimes deutlich – umgeben vom Geist der Zwangsarbeiter.

Die fabelhafte Schau arbeitet sich aber nicht nur am Schrecken vergangener Tage ab, sie schlägt auch den Bogen in die Zukunft. An der Westseite des Bunkers hat Jens Genehr mit Kreide Menschengruppen auf den Beton gezeichnet. Reproduktionen jener Bilder von Zwangsarbeitern, die die Kriegsmarine während des Bunkerbaus anfertigen ließ. Ihnen gegenübergestellt ist eine Abbildung moderner Geknechteter: der Arbeiter, die auf den WM-Baustellen in Katar schuften. Auch sie sind unter unerträglichen Bedingungen im Einsatz, werden schlecht bis gar nicht bezahlt, und etliche haben während der Arbeiten in den Stadien bereits ihr Leben gelassen.

Viele schauen weg, wenn sie einen Nutzen davon haben

Eigentlich ein Skandal, doch der Aufschrei hält sich in Grenzen. Offenbar sind viele Menschen, auch in höheren sportlichen und politischen Positionen, gewillt, wegzugucken, damit nichts die schönen Bilder von einer Weltmeisterschaft trübt. Schon gar nicht namenlose Arbeiter aus Asien. Es wäre jetzt natürlich sehr weit hergeholt, die Fifa mit der Kriegsmarine gleichzusetzen, schließlich wird für Fußball kein Massenmord betrieben. Man kann allerdings nicht umhin, eins festzustellen: Dass es noch immer Menschen gibt, die bereit sind, auch die Menschlichkeit für eine vermeintlich größere Sache zu opfern. Und wir so gar nichts dazugelernt haben.

„Regarding: Bunkers“: Denkort Bunker Valentin, Rekumer Siel, Bremen-Farge. Öffnungszeiten: heute 14 bis 17 Uhr sowie morgen von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Heute um 15 Uhr sowie morgen um 14 Uhr führen Studenten durch die Schau.