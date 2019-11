Gegen die Kultureliten

Michael Rettig bringt „Rückkehr nach Reims“ auf die Bühne

+ Schauspieler Ralf Knapp bringt „Rückkehr nach Reims“ in einen Dialog mit der Musik. Foto: Clovis Michon

Bremen - Von Rolf Stein. „Ihr denkt an das Ende der Welt, wir denken ans Ende des Monats, ihr bestellt den Biowein, den wir in den fünften Stock schleppen“ – diese und weitere Sätze schleudert eine körperlose, aber zornige Stimme dem Premierenpublikum von „Rückkehr nach Reims“ in der Bremer Schwankhalle entgegen, die vehement einen Perspektivwechsel einfordert: Weg von Identitätsfragen, hin zu dem, was die Linke früher einmal Klassenfrage genannt hat. Es lenkt den Blick auf jene Menschen, die die Drecksarbeit erledigen und daran kaputtgehen. Auf das Prekariat der Logistik- und Lieferdienste ebenso wie auf jene, die sich im Baugewerbe oder unter Tage verschleißen lassen.