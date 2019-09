Furioser Ausklang mit Beethofen und Berlioz

Bremen - Von Michael Pitz-Grewenig. Was hat der Geiger Leonidas Kavakos mit Leonard Bernsten, Benjamin Britten, Olivier Messiaen, Mstislaw Rostropowitsch, Miles Davis, Nikolaus Harnoncourt gemeinsam? Sie alle erhielten den renommierten Léonie-Sonning-Musikpreis. Was haben Miles Davis und Beethoven gemeinsam? Sie komponierten mit musikalischen Strukturen, weniger mit Melodien.

Dies wurde „erhörbar“ im spannenden Abschlusskonzert des 30. Bremer Musikfestes. Bei dem, gemäß der Philosophie der Macher des Musikfests, zumeist ein Klangkörper, der zu den wegweisenden „Independents“ zählt, ausgesucht wird. Mit dem Aurora Orchestra, das 2005 von dem Dirigenten Nicholas Collon gegründet wurde, und dem Geiger Leonidas Kavakos, wurden einmal mehr alle Erwartungen übertroffen.

Beim Konzert für Violine und Orchester in D-Dur, op. 61, von Ludwig van Beethoven, eines der zentralen Werke der Klassik, die auch Berlioz nachhaltig prägten, bringt Nicholas Collon Dramatik, Emotion und Struktur geschmeidig zusammen. Dass ihm dies so atemberaubend gelingt, ist auch dem Orchester zu verdanken, das mit seismografischer Empfindlichkeit auf seine Zeichen reagiert und ihm eine reiche Palette dynamischer Abstufungen und Klangfarben zu Füßen legt. Das ist schon in den ersten Takten mit den mythischen Paukenschlägen zu hören, die hier so zart und leise anheben, dass man die Ohren automatisch spitzen musste.

Diese Erweiterung in Richtung Stille kommt auch dem Solisten zugute. Der griechische Star-Violinist mit seinem silbrig schimmernden Ton liefert eine Interpretation auf höchstem technischem Niveau verbunden mit herausragender Musikalität. Kavakos zählt zu den Geigern, die sich um eine entfettete Diktion bemühen. Das ruhige Tempo des Kopfsatzes wird konsequent durchgehalten, der ruhige, gesangliche Gestus der Komposition nicht ins Rabiate umgedeutet. Gleichzeitig ist Kavakos‘ Diktion auch eine Abkehr von einem romantisierenden Stil. Bei aller Strenge zeigt sich auch Nicholas Collon lebhaft und spannungsreich von Kontrasten ebenso bewegt, wie von der inneren Logik des Notentexts. Resultat ist eine durchsichtige, intelligente Brillanz. Bei dieser Interpretation gelingt das Meisterstück, die Motive in einem Spektrum von Klangschattierungen aufzufächern, sie gewissermaßen in die Spektralfarben zu zerlegen, ohne den Zusammenhang aus den Augen zu verlieren. Wobei wir wieder beim eingangs erwähnten Miles Davis wären. Unglaublich spannend und intelligent die Kadenz im ersten Satz, bei der sich Kavakos auch auf die Klavierfassung des Violinkonzerts bezieht. Als Zugabe gab es dann eine Partita von Johann Sebastian Bach.

Das Moderne und Neue der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz war den Zeitgenossen schnell bewusst. Ludwig Börne bezeichnete diese „Episode aus dem Leben eines Künstlers. Phantastische Sinfonie in fünf Sätzen“, wie Berlioz sein Werk näher benannte, als „Symphonie in fünf Akten(!).“ Berlioz war ein komponierender Visionär und schuf einen orchestralen Psychotrip. Collon kreiert ein fast polyphones Klangbild, bei dem keine Nebenstimme, aber auch keine Instrumentenkombination unter den Tisch fällt.

Am Ende des Konzerts wendet sich Collon an das Publikum mit dem Hinweis, sie seien ein englisches Orchester, dass ein französisches Werk in Deutschland spiele. Sie benötigten keinen Brexit.

Als Zugabe verteilen sich die Musiker im Publikum, spielen Ausschnitte aus Berlioz und erlauben den Zuhören den Höreindruck, wie Orchestermusiker bei Aufführung das Werk hören. Dieses Konzert bewies einmal mehr, wie existenziell berührend Musik sein kann – ein exzellenter Abschluss des 30. Bremer Musikfestes.