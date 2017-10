Zum Frustabbau ins Stadion

Ein bisschen Hooligan steckt in jedem von uns: Im Staatsschauspiel Hannover darf jeder Mal als Heiko anderen die Köpfe einschlagen.

Hannover - Von Jörg Worat. Ein Superhit: Philipp Winklers Roman „Hool“ hat bei seinem Erscheinen im vergangenen Jahr großes Aufsehen erregt. Als erstes Theater sicherte sich das Staatsschauspiel Hannover die Bühnenrechte für eine Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen.

Was schon deshalb passt, weil die Hauptfigur Heiko besessen von Hannover 96 ist. Dies verdeutlicht er vor allem dadurch, dass er sich mit Anhängern anderer Vereine wüste Schlägereien liefert. Gleichwohl ist das Buch keine Fußball-Geschichte, jedenfalls nicht nur – es geht auf einer grundsätzlicheren Ebene um Sinnsuche und Aggression in der heutigen Gesellschaft.

Intendant Walburg beweist sein Können

Intendant Lars-Ole Walburg hat selbst inszeniert und einmal mehr bewiesen, wie souverän er die theatralen Mittel beherrscht. Walburg weiß sehr genau, was man auf der Bühne machen kann und vor allem auch, was man zu unterlassen hat – die Brutalität mancher Szenen offen auszuagieren, wäre ebenso peinlich wie wirkungslos. Viel klüger ist für solche Passagen der Erzählmodus, durch den dann die die Bilder im Kopf des Betrachters entstehen.

Die große Gewaltaction findet daher nicht statt, wenn auch punktuell heftig mit Bier herumgespritzt wird. Bühnenbildner Robert Schweer hat einen Drehmechanismus ins Schauspielhaus gesetzt, der mal ein Tonstudio zeigt, mal ein Gestänge, in dem es sich munter herumturnen lässt und in das man sogar problemlos ein Sofa einhängen kann, wenn kurzfristig so etwas wie eine Anmutung von Behaglichkeit angesagt ist.

Fünf Akteure tauschen ständig Rollen und Klamotten, zuweilen sind sie alle Heiko. Chorische Passagen werden eingestreut, und ohne körperliche Fitness geht hier gar nichts – lediglich Bühnenmusiker Matthias Meyer darf, die etwas paradoxe Formulierung sei hier gestattet, eine vergleichsweise ruhige Kugel schieben. Nicola Fritzen, Philippe Goos, Carolin Haupt, Daniel Nerlich und Sebastian Weiss haben auch in emotionaler Hinsicht sämtlichst ihre besonders intensiven Momente, die meisten davon Goos.

Aufgesetzt wirkende Derbheit

Es gibt bizarre Szenen, anrührende und durchaus auch komische. Es gibt zudem eine Entwicklung, die nachdenklich stimmt, will doch Heiko partout nicht begreifen, warum die Kampfgenossen nach und nach zu ahnen beginnen, dass es im Leben mehr geben könnte, als sich mit der Behauptung, Fan zu sein, gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.

Alles gut? Nicht alles. So hat Walburg trotz seines guten Gefühls für Timing in den ersten Teil die eine oder andere Girlande eingebaut, sodass man sich nach 90 Minuten den Abpfiff herbeiwünschen mag. Die Verlängerung auf rund zwei Stunden klappt dann aber doch, weil die Sache irgendwann durchgehend den richtigen Zug bekommt. Störender ist da auf Dauer die Sprache, nicht weil sie oft so derb ist, sondern weil diese Derbheit aufgesetzt wirken kann – das aber ist eher dem Autor anzulasten als dem Theater.

Weitere Vorstellungen: Samstag, am 22. und 26. Oktober sowie am 7., 22. und 28. November, jeweils um 19.30 Uhr, Staatsschauspiel, Prinzenstraße 9 in Hannover.