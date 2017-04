Auf fruchtbarem Boden

Bremen - Von Rolf Stein. „Shakespeare durch die Blume“? Gab’s doch schonmal, vergangenen Sommer in der Botanica! Stimmt schon, aber im Grunde war ein neues Stück am Leibnizplatz zu sehen. Christian Bergmann hat für die Indoor-Version mit Renate Heitmann eine neue Fassung geschrieben. Die kommt zum einen ohne Chor aus, legt dafür aber umso ausführlicher das Problem dar, um das es in dem kurzweiligen Stück geht.

William Shakespeare soll zur Einweihung der königlichen Gartenanlage von Königin Elisabeth I. ein „grünes“ Stück schreiben. Dabei hat er eigentlich ganz andere Sorgen. Mit seiner latent dysfunktionalen Schauspielertruppe plagt sich der Autor, Schauspieler und Theaterdirektor Shakespeare an seinem „Hamlet“ herum, nicht zuletzt, weil Lord Essex, Mäzen der Truppe, ständig eingreifen will, weil er – durchaus im Einklang mit den Schauspielern – den Monolog des depressiven Prinzen viel zu lang findet. Und dann gibt es auch noch den Konkurrenten: Christopher Marlowe. Schon allein sein Name verursacht bei dem Dichter heftige Kopfschmerzen.

Immerhin verschafft ihm der Stückauftrag ein bisschen Luft. Das Problem ist allerdings: Was in aller Welt ist ein grünes Theaterstück? Die Zeit drängt, schon am nächsten Tag soll Shakespeare liefern. Der Dramatiker zieht alle Register. Vom Selbstzitat bis hin zu neuen Spielformen bringt er so einiges in Anschlag, um den Auftrag zu erfüllen. Und natürlich klappt da zunächst einmal nichts. Zwar wird Shakespeare im eigenen Werk fündig – schließlich wird da beispielsweise mithilfe diverser Kräuter gezaubert, ein wandernder Wald spielt in „Macbeth“ bekanntlich eine wichtige Rolle, und in „Hamlet“ neigt „ein Weidenbaum übern Bach / Und zeigt im klaren Strom sein graues Laub, / Mit welchem sie phantastisch Kränze wand / Von Hahnfuß, Nesseln, Maßlieb, Purpurblumen.“ Überhaupt sollen in Shakespeares Werken mehr als 100 Pflanzen vorkommen, die, erklärt Bergmann im Programmheft, heute nicht selten dem dramaturgischen Rotstift zum Opfer fallen.

Allerdings ergeben allerlei Pflanzen natürlich nicht gleich ein Theaterstück. Und auch die Improvisationsversuche seiner Schauspieler helfen nicht weiter. Zum Glück gibt es Puckenious, der den Dichter inspiriert und antreibt – und es versteht sich, dass am Ende alles gut wird.

Während die Erstfassung von „Shakespeare durch die Blume“ vor floraler Kulisse mit der Kraft des Chorgesangs, tja, wuchern konnte, verlangt die überdachte Version nach einer ausgeklügelteren Dramaturgie.

Dass Shakespeares versammelte Werke einen fruchtbaren Nährboden abgeben, hat sich die Bremer Shakespeare Company schon in der Vergangenheit zunutze gemacht, man denke nur an „Shakespeare in Trouble“ oder auch „Ein Königreich für einen Ball“. „Shakespeare durch die Blume“ darf man getrost in diese Reihe stellen. Mit Ersterem hat es nicht zuletzt das clevere Spiel mit dem Theater im Theater im Theater gemein, mit Zweiterem einen mal klamaukigen, mal hintersinnigen Humor, in dem sich immer wieder Verweise in die Jetztzeit finden. Dieser Shakespeare jedenfalls will „this theatre great again“ machen.

Diese eklektische Form ermöglicht ohne Weiteres lauter kleine Nebenhandlungen, die das durchweg fabelhafte Ensemble, zu dem neben Autor und Regisseur Christian Bergmann auch Co-Regisseur Markus Seuß, Tobias Dürr, Ulrike Knospe, Andrea zum Felde und Erika Spalke gehören, mit Tempo und viel Spielwitz auf den Punkt umsetzt. Und natürlich gibt es auch ausgiebige Zitate aus Shakespeare-Klassikern wie „Romeo und Julia“, „Macbeth“, – natürlich – „Hamlet“ sowie dem „Sommernachtstraum“ zu bewundern. Am Ende des eineinhalbstündigen Abends hat der gebeutelte Autor das „grüne Stück“ tatsächlich zuwege gebracht, sehr zum Wohlgefallen auch des Lord Essex: Es heißt „Ein Sommernachtstraum“.

Entstanden ist diese Neufassung von „Shakespeare durch die Blume“ übrigens nicht aus Jux und Dollerei: Das Neusser Shakespeare-Festival hat die Produktion eingeladen. Das Publikum in Neuss darf sich auf gute Unterhaltung freuen.

Weitere Vorstellungen: Mittwoch, 24. Mai, Freitag, 16. Juni, 19.30 Uhr, Theater am Leibnizplatz.