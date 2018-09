Bremen - Von Mareike Bannasch. Es war im Jahr 1937, als Henri Laurens zum ersten Mal das Meer sah. In der Bretagne beobachtete der französische Bildhauer die Kraft der Natur, das Vor und Zurück der Wellen. Fließende Bewegungen, die den Impuls zu einer Serie von mythologischen Meeresgestalten bildeten. Laurens überschrieb diese Arbeiten mit dem Begriff „Ondines“, im Deutschland der 50er-Jahre wurde dies mit „Wellentöchter“ übersetzt.

Diese Wortneuschöpfung verweist einmal mehr auf die besondere Rolle der fließenden Formen im Werk des Franzosen und gibt der aktuellen Schau im Gerhard-Marcks-Haus ihren Namen. Die Ausstellung, die nun in Bremen zu sehen ist, ist eine Kooperation von zwei Bildhauermuseen: Obwohl die Idee im Marcks-Haus entstand, wuchs sie doch erst in der neu eröffneten Kunsthalle Mannheim zu ihrer heutigen Größe heran. Logisch, dass die Schau im Anschluss auch dort zu sehen sein wird.

Der Fokus der insgesamt sechs Räume liegt dabei klar auf Laurens‘ Spätwerk, ohne die Anfänge aus den Augen zu verlieren. Wie viele Kreative seiner Zeit stand Laurens nämlich in ständigem Austausch mit anderen Künstlern – in seinem Fall George Braque, Pablo Picasso und Juan Gris – die ihm den Weg in den Kubismus öffneten. Eine Phase, die allerdings nicht lange anhielt. Bereits zu Beginn der 20er-Jahre schuf Laurens blockartige Frauengestalten, während er zeitgleich mit Terrakotta und Bronze experimentierte.

Aus diesen Versuchen entstand 1922 schließlich die Plastik „Maternité / Schwangere“: Eine auf dem Rücken liegende Frauenfigur aus Bronze, die vor allem durch starre, kantige Linien auffällt. Zumindest solange, bis der Blick des Betrachters beim Bauch stoppt. Dieser hebt sich durch seine Wölbung deutlich von den restlichen Formen der Arbeit ab – ein erstes Anzeichen für jene ausbordernden Volumen, die das Spätwerk prägen sollten.

Denn zum Ruhm verhalfen dem Bildhauer schließlich die für ihn so typischen Anordnungen plastischer Volumen. Was dies genau bedeutet, zeigt sich beispielsweise in der Plastik „L’automne“ aus dem Jahr 1948. Eine Arbeit, die je nach Standort des Betrachters völlig unterschiedliche Ebenen entfaltet. So ähnelt die Hommage an den Herbst beim Blick von der Seite dem Auf und Ab einer Bergkette, ganz in der Tradition naturalistisch geprägter Arbeiten. Die Frontalansicht deutet dagegen eine sich rekelnde Frau an, die eine überbordende Fülle ausstrahlt – man muss sich nicht sehr anstrengen, um einen Bezug zum Herbst zu sehen. Obwohl auch diese Plastik durch die Anordnung der Volumen einen Eindruck von Bewegung vermittelt, bildet ein statischer Kern ihr Zentrum – und strahlt dadurch eine tiefe Ruhe aus.

Natürlich kommt eine Schau über einen französischen Künstler, der 1885 geboren wurde, kaum ohne ein Kapitel zum Krieg beziehungsweise der Besetzung durch die Nationalsozialisten aus. Auch wenn sich Laurens zumindest in der Öffentlichkeit rar machte, war er im Privaten auch weiterhin künstlerisch aktiv. Wichtigstes Projekt der Kriegsjahre war dabei ein Grabmal für den Autor und Maler Max Jacob. Dieser wurde 1944 von der Gestapo interniert und starb kurz darauf. Laurens widmete ihm einen auf dem Boden gekrümmten Erzengel. Vollkommen zerstört liegt er da. Eine Masse, in der sich nur noch vereinzelnd Gliedmaßen erkennen lassen. Die Ohnmacht eines besetzten Volkes ist hier fast greifbar, genauso wie Laurens‘ Wut auf die Nazis.

Die sehenswerten „Wellentöchter“ sind übrigens wie üblich nicht die einzige neue Ausstellung im Gerhard-Marcks-Haus. Ebenfalls bis zum 13. Januar ist im Obergeschoss eine Schenkung von Thomas Duttenhoefer zu sehen. Außerdem befasst sich Noriko Yamamoto im Pavillon performativ mit „Sichtbaren Unsichtbarkeiten“.