Matrix mit Fehlern

Bremen - Von Rolf Stein. Es ist sicherlich übertrieben, aber nicht ganz abwegig, das Format der TV-Serie als neues Leitmedium zu bezeichnen. Dass der im Genre mögliche große erzählerische Bogen enorme Sogwirkung entfaltet, ist kaum zu bestreiten. Und wer hat nicht schon einmal von „House of Cards“ oder „Mad Men“ gehört?

Am Theater Bremen wagte sich vor einer Weile schon Alexander Giesche an das Format und entwickelte aus der Serie „Lost“ ein „visual poem“, die Berliner Schaubühne brachte vor einem Jahr die dänische Reihe „Borgen“ auf die Bühne.

Jetzt legt Hausregisseur Felix Rothenhäusler am Theater Bremen mit „Mr. Robot“ nach. Die US-amerikanische Serie erzählt aus der Perspektive eines jungen IT-Spezialisten mit Persönlichkeitsstörungen von einer Welt, in der wenig gewiss ist, außer, dass da irgendetwas gewaltig schiefläuft. Die Paranoia des Protagonisten steht dabei stellvertretend für eine allgemeine Verunsicherung, die sich schon in Filmen wie „Matrix“ oder „Fight Club“ ausdrückte, die Sam Esmail, der Autor der Serie, als Einflüsse zu Protokoll gab.

Enorm hohes Tempo

Stutzig macht dabei vorab die Notiz, dass dieser Abend nur 55 Minuten lang ist – so lang also, wie im Schnitt eine einzelne Folge der bislang 22 Episoden dauert. Wie ließe sich in dieser kurzen Zeit auch nur ansatzweise wiedergeben, was die Serie über Stunden entwickeln kann? Zumal Rothenhäusler, der am konzeptionellsten arbeitende Regisseur am Haus, auch noch in Musical macht. Die Dramaturgin des Abends, Marianne Seidler, schreibt in ihrem Programmtext, das Team habe sich in die Serie eingehackt – also gleichsam den Quellcode der Story ausgelesen.

Das ermöglicht offenbar ein extrem hohes Tempo. Nicht nur die wesentlichen Figuren und ihre Beziehungen werden hier präzise freigelegt, sondern auch das, was sie über die Welt erzählen – und damit unsere Bilder von dieser Welt, einschließlich der Tendenz zur Verschwörungstheorie.

Auf einer langsam rotierenden, wechselhaft erleuchteten Drehscheibe (Bühne: Katharina Pia Schütz) stehen sie da, in wunderbar markanter Kostümierung (Elke von Sivers): Nadine Geyersbach ist ein reizvoll verhuschter Elliot, Irene Kleinschmidt seine immer auf psychologische Gesundheit bedachte Therapeutin. Mathieu Svetchine spielt Elliots Chef Gideon Goddard, Verena Reichhardt dessen Auftraggeber von der sinistren Firma E Corp. Siegfried W. Maschek stellt einen rätselhaften Repräsentanten der chinesischen Cyber-Force in Frauenkleidern da, Fania Sorel ist Elliots Freundin Angela, Justus Ritter der skrupellose Karrierist Tyrell, und dann ist da schließlich Robin Sondermann als mysteriöser Cyber-Terrorist Mr. Robot.

In rasantem dialogischem Rhythmus deklinieren die ausnahmslos auf der Höhe des Geschehens spielenden Akteure die Thematik durch, konterkariert von bekannten Pop-Melodien wie „Age Of Aquarius“ aus dem Musical „Hair“ oder der Bonnie-Tyler-Schmonzette „Total Eclipse Of The Heart“. Matthias Krieg, der live an der Gitarre begleitet, Rothenhäusler und Jan Eichberg haben diese Songs neu betextet. Wobei es gar nicht erst den Versuch gibt, glitzernde Pop-Verheißungen zu bedienen. Der Fehler ist in der Matrix. Aber genau das ist Teil des Witzes, über den Rothenhäuslers „Mr. Robot“ in Unmengen verfügt.

Weitere Termine: morgen um 18.30 Uhr; 31. März und 28. April um 20 Uhr, Theater Bremen.