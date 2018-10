Etwas Besseres als den Tod

Bremen - Von Jan-Paul Koopmann. Übersehen kann man diese kleine Arbeit ganz leicht – sie wieder zu vergessen, geht hingegen überhaupt nicht. „Rezidiv“: Das Wort steht irgendwo in Fast-Weiß auf der ganz weißen Wand der Galerie Mitte. Es ist so ein Horror-Schriftzug mit nach unten verlaufenden Buchstaben, typografisch irgendwo zwischen Gruselcomics, dem Logo einer Black-Metal-Band und der „Rocky Horror Picture Show“. Und vielleicht ist das auch die Botschaft: Mancher Horror ist so echt und so brutal, dass jede Subtilität eine Frechheit wäre. Denn das Rezidiv, um das es hier geht, ist ein Tumor, der wieder zurückkommen könnte.

Die Ausstellung „Lust for Life“ zeigt Arbeiten der Bremer Künstlerinnen Claudia Christoffel und Sirma Kekeç. Mit nur wenigen Tagen Abstand bekamen beide im Herbst 2015 die Diagnose Brustkrebs. Drei Jahre später Kunst darüber zu machen, ist ohne Frage ein gewaltiger Schritt. Aber abgesehen davon, verrät die Ausstellung nicht viel über Belastung, Schmerzen und Ängste der Künstlerinnen, sondern hebt ab auf die ästhetische Ebene. Von Anfang an waren sich die beiden mit Galeristin Ele Hermel einig: Betroffenheitskunst werde man hier nicht machen.

Die Schau zeigt folglich auch keine dieser Horrorbilder, die eh längst kennt, wer nicht richtig gut im Wegschauen ist: die Narben, die Glatzen, die Amputationen. Nicht weil die OPs nicht vorkämen, ganz im Gegenteil bestimmt der medizinische Komplex einen großen Teil der Arbeiten – sondern weil hier die Hoffnung im Mittelpunkt steht, mit allen Ambivalenzen, die da beim Krebs dran hängen.

Eine Art Sonnenrad hängt da etwa an der Wand, gut einen halben Meter im Durchmesser, in seiner Symmetrie auf den ersten Blick beruhigend. Und dann doch wieder gar nicht: Das Bild ist arrangiert aus den Spritzen, die der Arbeit den Titel geben: „TRENANTONE-Gyn 11,25 mg“. Ein Hemmstoff, der den Körper frühzeitig in eine Art simulierter Wechseljahre katapultiert, um Krebs zu stoppen, der in Abhängigkeit von Östrogen wächst. Und diese Spannung zwischen der Verletzungsmaschine Spritze und der Heilung, die sie bringen kann, zwischen Wirkung und Nebenwirkung, zwischen Quälerei und Hoffnung – die zieht sich mit einer Stringenz durch „Lust for Life“, die bei zwei so unterschiedlichen Künstlerinnen überraschen muss.

In einem Glaskasten liegen Fischknochen, in die Sirma Kekeç Bilder von verschiedenen Kohlsorten geritzt hat – und von Piratinnen. Natürlich ist da ein Kontrast zwischen alltäglichem Haushaltskram hier und Subversion dort. Und trotzdem bleiben es zwei Naturbilder (mehr als bei Kohl auf Knochen geht das ja kaum), die im sterilen Galerieraum eine beinahe unheimliche Einheit mit Claudia Christoffels Spritzen, Tabletten und Bestrahlungsmarkierungen eingehen. Auch hier: Mehr Antinatur als diese Pharmamaschinerie im Kampf gegen Amok laufende Körper geht nicht.

Ihr Gemeinsames besteht aus der Reflexion einer Krankheit auf ästhetischer Ebene und diesem Perpektivwechsel: Weg von der Opferfigur mit einem Todesurteil hin zu Konzepten, eben doch wieder auf die Beine zu kommen. Das gelingt bei den präzisen Minaturen und Bildarbeiten im Ausstellungsraum genau so treffsicher wie bei den ausufernden popkulturellen Verweisen drumherum: Claudia Christoffel hat Freunde aus der Kulturszene um Playlists gebeten. Zehn Songs, die Kraft geben sollen und helfen, „schwere, lebensbedrohliche Krisen zu überstehen“. Sechs dieser Listen hängen nun in der Ausstellung, mit Barock-Musik, die etwa Malerin Sibylle Springer zusammengestellt hat – oder psychedelischen Fluchtbewegungen aus der Sammlung von Musiker Anders Becker (der mit seiner Band Mandra Gora Lightshow Society selbst auf ganz ähnlichen Wegen unterwegs war, wie die von ihm zusammengestellten Mutmacher). Zur Vernissage morgen wird eine Auswahl dieser Stück zu hören sein – und zwar sehr laut, weil zur Eröffnung von „Lust for Life“ nicht trotz allem, sondern gerade jetzt getanz werden wird. Um 19 Uhr geht es los.

Bis 18. November, Galerie Mitte im Kubo, Beim Paulskloster 12, Bremen; www.galeriemitte.eu